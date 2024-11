A temporada 2024 do automobilismo vai chegando à reta final ao redor do mundo e os olhos dos pilotos se voltam para as atrações do esporte a motor no início de 2025, com destaque para as 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos.

E, após Felipe Drugovich confirmar que vai disputar a tradicionalíssima prova da IMSA, o Motorsport.com confirmou que Felipe Massa também disputará a 'joia da coroa' no campeonato norte-americano de endurance.

Ícone da F1 e postulante ao título da Stock Car em 2024, Massa terá um rival da categoria nacional como companheiro de equipe nos EUA: Felipe Fraga, com os brasileiros representando a Riley Motorsports na classe LMP2 -- eles correrão junto ao norte-americano Gar Robinson e ao australiano Josh Gordon.

Massa e Fraga também correram Daytona pela Riley em 2024, com direito a pódio. Drugovich, por sua vez, fará sua estreia na prova, a sua segunda disputa de 24 Horas depois da experiência em Le Mans no meio deste ano. Assim como na França, Drugo correrá pela Cadillac na classe principal -- a GTP, na IMSA.

O campeão da F2 2022 e reserva da Aston Martin F1 terá como companheiros o britânico Jack Aitken, que disputou o GP de Abu Dhabi da F1 2020 pela Williams, o neozelandês Earl Bamber, veterano no endurance, e o dinamarquês Frederik Vesti, vice-campeão da F2 no ano passado.

“Estou realmente feliz por estar em Daytona pela primeira vez. A equipe Action Express e a Cadillac me deram a oportunidade de fazer minha primeira Le Mans e agora estão me colocando para fazer outras 24 horas míticas — a de Daytona em janeiro de 2025. Espero ajudar a equipe e meus colegas pilotos nesta experiência emocionante e inesquecível, começando com testes [do último fim de semana em Daytona]. Sinto-me privilegiado e feliz por estar aqui", disse Drugo. As 24h de Daytona são em 25 e 26 de janeiro.

Além dos três brasileiros supracitados, quem também é presença praticamente confirmada é o atual campeão da IMSA Felipe Nasr, que continua como piloto da Porsche Penske Motorsport na classe GTP da categoria norte-americana, competição da qual a prova de Daytona faz parte.

Fora Nasr, outro ex-F1 que deve estrelar em Daytona é Pietro Fittipaldi, substituto do francês Romain Grosjean na Haas nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi em 2020. Após correr na IndyCar 2024 pela Dale Coyne, o brasileiro pretende seguir na categoria de monopostos e correrá na IMSA 2025 pela Pratt Miller (LMP2).

