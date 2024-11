Se a Mercedes não vai liberar o Lewis Hamilton para a Ferrari, os italianos tomaram uma decisão completamente diferente em relação a Carlos Sainz e a Williams. Nesta sexta-feira (15), o time de Grove revelou que o espanhol assumirá o FW46 pela primeira vez ainda em 2024, nos testes após a temporada de Fórmula 1.

No comunicado oficial enviado à imprensa, a Williams confirma a parceria em Abu Dhabi, que acontece alguns dias após o fim definitivo da temporada de 2024.

"Williams está honrada em anunciar que Carlos Sainz se juntará à equipe para os testes pós-temporada em Abu Dhabi, fazendo sua preparação para a temporada de 2025. Essa chance dará ao Carlos e a Williams de criar uma relação".

Com a chegada de Carlos, ainda não se sabe qual será o destino de Franco Colapinto, que vem sendo relacionado a uma possível transferência para a Red Bull em 2025. Porém, a única certeza é que ele não terá papel durante os testes.

"O teste proverá uma chance valiosa de Carlos começar sua integração no novo time e ambiente, e ele pilotará o FW46 pela primeira vez. Carlos irá pilotar ao lado de Alexander Albon em 2025, criando uma formidável dupla no grid", finaliza o comunicado.

O comunicado não deixa claro qual piloto fará o teste ao lado do espanhol, mas sabemos que não será Colapinto, uma vez que ele já completou mais de duas corridas pelo time e já não pode mais ser considerado um junior.

Além disso, o Motorsport.com apurou que Nico Hulkenberg também assumirá seu assento na Sauber, assim como confirmado por Mattia Binotto que Gabriel Bortoleto também terá seus primeiros contatos com o time em Abu Dhabi.

Esteban Ocon, que fará sua transferência para a Haas, também foi confirmado por Komatsu durante o GP de São Paulo.

