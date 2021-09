Pipo Derani volta à pista neste sábado (25) para a disputa da nona e penúltima etapa da temporada 2021 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Na reta final da competição, a corrida promete muita emoção nas ruas de Long Beach.

Derani e o companheiro Felipe Nasr já subiram ao pódio cinco vezes nesta temporada com o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R da equipe Action Express, incluindo duas vitórias (Watkins Glen e Road America).

Na vice-liderança do campeonato, a dupla brasileira espera estar novamente no alto do pódio, para seguir com chances reais na briga pelo título na etapa final, em novembro, nas 10 Horas de Petit Le Mans.

“Long Beach é um ótimo circuito para se pilotar. É muito icônico”, disse Derani. “Também é uma pista muito boa para o nosso Cadillac. Na última etapa, terminamos em terceiro, depois de duas vitórias seguidas. Mas perdemos um pouco de terreno para os líderes. Então, vamos com tudo neste fim de semana. Acredito que temos uma grande chance de vencer e seguir na luta pelo campeonato, o que é muito importante”, destacou o paulista de 27 anos.

“O Felipe e eu tivemos uma corrida muito boa em Long Beach, na última vez em que fomos pra lá, em 2019. Infelizmente, perdemos uma roda e tivemos de parar para fixá-la, após ter liderado quase a corrida inteira”, lembrou Derani.

“Então, vamos pra cima. Espero que possamos conquistar nossa terceira vitória na temporada e seguir na luta até Petit Le Mans”, completou o brasileiro.

O traçado nas ruas de Long Beach conta com 11 curvas e 1,968 milha (3,2 km) de extensão. As atividades terão início na sexta-feira, com dois treinos livres e o classificatório, a partir das 21h45 (de Brasília). No sábado, a prova terá sua largada às 18h05 (de Brasília), com apenas 1h40 de duração.

