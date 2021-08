IMSA: Nasr e Derani vencem em Road America com Cadillac

Felipe Nasr e Pipo Derani conquistaram uma importante vitória na IMSA neste final de semana em Road America após disputarem a ponta com vários desafiantes.

Nasr largou da pole, mas já começou disputando com Ricky Taylor na curva um para manter a liderança. Taylor ficou em segundo, à frente da Mazda de Oliver Jarvis. Ainda na primeira volta, mais confusões, com Kevin Magnussen, da Ganassi, indo parar fora da pista por toques com Olivier Pla e Tristan Vautier, caindo para último na classe.

Na segunda metade da prova, Derani assumiu no lugar de Nasr, enquanto Albuquerque fez com mesmo com Taylor, mantendo as posições, mas com a dupla brasileira cinco segundos à frente dos rivais.

Nas voltas finais, trocas pelo segundo lugar. Albuquerque precisou entrar nos boxes para trocar de pneus, promovendo Harry Tincknell para segundo e Renger van der Zande (dupla de Magnussen) em terceiro.

Derani segurou as investidas de Tincknell para cruzar a linha de chegada em primeiro, apenas 1s594 à frente do rival.

Na LMP2, Ben Keating / Mikkel Jensen lideraram a primeira metade, até serem ultrapassados por Ryan Dalziel / Dwight Merriman. Dalziel chegou inclusive a liderar a corrida no geral durante as paradas da DPi.

Na LMP3, Jarrett Andretti assumiu a liderança cedo, à frente de Gar Robinson, mas quem ficou com a vitória foi a dupla John Bennett e Colin Braun, da CORE Autosport.

#79 WeatherTech Racing Porsche 911 RSR - 19, GTLM: Cooper MacNeil, Matt Campbell Photo by: Bill Gulker

Na GTLM, Jordan Taylor liderou Nick Tandy com as Corvettes, à frente da Porsche 911 RSR de Cooper MacNeil. Tandy teve uma folga quando parou antes do primeiro período de amarela, por conta de um LMP3, dando a ele a liderança na relargada. Em resposta, Taylor aproveitou a chance para redesenhar a vantagem estratégica com António García.

A corrida acabou mudando quando Tommy Milner assumiu no lugar de Tandy e rodou os pneus durante a parada, resultando em um drive through.

Outra boa história foi a performance incrível de Matt Campbell, que derrotou ambas as Corvettes após um stint forte de duas horas com a Porsche, vencendo na classe.

