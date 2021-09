Terceira vitória nas últimas quatro corridas da IMSA para os brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr. Neste sábado (25), a dupla venceu a nona e penúltima etapa da temporada 2021 nas ruas de Long Beach, na Califórnia (EUA).

Assim, a dupla do #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R da equipe Action Express diminuiu para 19 pontos a desvantagem para os líderes do campeonato e segue com chances reais na luta pelo título, na última etapa, em novembro, nas 10 Horas de Petit Le Mans.

A etapa teve total domínio dos brasileiros, que lideraram os dois treinos livres. Nasr conquistou a pole position (a quarta da equipe em 2021) e eles venceram praticamente de ponta a ponta.

Nasr largou bem e só perdeu a ponta na volta 7, quando foi ultrapassado na curva 2, devido ao tráfego dos carros da GTD a sua frente. Mas o brasileiro pressionou o Cadillac #1, que acabou tocando a barreira de pneus na curva 1 e permitiu que Nasr retomasse a ponta.

A partir dali, o piloto abriu mais de 13s de vantagem até entregar o carro para Derani, que rapidamente voltou ao topo e fez uma pilotagem perfeita nas suas 38 voltas, cruzando a linha de chegada em primeiro com quase 11 segundos de vantagem para o segundo colocado.

“Vitória fantástica para a equipe”, disse Derani. “Whelen Engineering Cadillac perfeito no fim de semana. Não tenho como agradecer à equipe por essa vitória. Temos lutado forte, após um início de ano difícil, e vamos para a última corrida com chances”, destacou o paulista.

“Muito obrigado a toda a equipe. Lideramos todas as sessões. O Felipe fez um trabalho fantástico no classificatório. E eu trouxe o carro ‘para casa’ na liderança. Estou muito feliz. Agradeço ao pessoal e a todos que nos apoiaram esse fim de semana”, completou Derani.

Nas nove provas da temporada 2021, os brasileiros conquistaram três vitórias, seis pódios no total e quatro poles. A decisão em Petit Le Mans acontecerá entre os dias 11 e 13 de novembro.

Os líderes Filipe Albuquerque, de Portugal, e Ricky Taylor, dos Estados Unidos, somam 3071 pontos, contra 3052 dos brasileiros. Em Petit Le Mans, a pontuação máxima (vitória + pole) chegará a 385 pontos.

Resultado da etapa de Long Beach (DPi):

1. F. Nasr/P. Derani (Whelen Engineering Racing Cadillac DPi) 78 voltas em 1h40min46s781

2. R. van der Zande/K. Magnussen (Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac DPi) + 10s952

3. T. Vautier/L. Duval (Mustang Sampling / JDC-Miller Motorsports Cadillac DPi) + 15s869

4. R. Taylor/F. Albuquerque (Konica Minolta Acura ARX-05 Acura DPi) + 50s566

5. O. Jarvis/H. Tincknell (Mazda Motorsports Mazda DPi) + 1min13s185

