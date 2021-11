IMSA: Pipo Derani luta por título em Petit Le Mans

Pipo Derani corre neste sábado (13) a última etapa da temporada 2021 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship e vai em busca de seu primeiro título no geral da categoria na disputa das 10 Horas de Petit Le Mans, em Road Atlanta (EUA).

Derani estará ao lado do compatriota Felipe Nasr, seu companheiro na temporada regular, e também dividirá o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R., da equipe Action Express Racing, com o britânico Mike Conway, que forma o trio do time nas provas de longa duração.

As expectativas são as mais positivas possíveis já que a Action Express Racing venceu três das últimas quatro corridas e está a apenas 19 pontos dos líderes. O português Filipe Albuquerque e o norte-americano Rick Taylor somam 3071 pontos, contra 3052 dos brasileiros.

Em Petit Le Mans, a pontuação máxima (vitória + pole) chegará a 385 pontos. Mas o foco para a Action Express é buscar a vitória, que lhe garantirá o campeonato, independentemente de outras combinações. E é com este objetivo que o time chega ao circuito de 4 quilômetros e 12 curvas.

Derani e Nasr já venceram a corrida em 2019, na época dividindo a pilotagem com o norte-americano Eric Curran. Pipo também já foi segundo nas 10 Horas de Petit Le Mans de 2016 e conquistou a pole position em 2018.

“Estou muito animado por chegar à última corrida em Petit Le Mans com chances reais de lutar pelo campeonato”, comentou Derani. “Já vencemos esta prova no passado, então, acredito que teremos um carro muito competitivo. Estamos ansiosos, porque essa é uma das pistas mais divertidas para se pilotar. É muito rápida”, lembrou o brasileiro de 28 anos.

“A corrida terá início no meio do dia e vamos ter muito tempo de pilotagem durante a noite este ano. Vai ser uma corrida muito interessante com a disputa do título. Queremos vencer, este é o nosso objetivo”, destacou o brasileiro, que entre suas principais conquistas no IMSA é tricampeão das 12 Horas de Sebring, vencedor das 24 Horas de Daytona de 2016 e campeão do Campeonato Norte-americano de Endurance de 2019.

“Vencemos três das últimas quatro corridas deste ano. Se vencermos a prova, isso nos garante o campeonato. Espero que seja um ótimo fim de semana. Estou muito orgulhoso do que conquistamos nas últimas corridas, principalmente, após um início de temporada difícil”, completou Derani, lembrando os problemas enfrentados em Daytona e Sebring.

A programação em Road Atlanta terá início nesta quinta-feira (11), com três treinos livres. Na sexta-feira (12), o classificatório será às 19 horas (de Brasília). No sábado, a largada para as 10 horas de disputas acontecerá às 14h10 (de Brasília).

O Fox Sports transmitirá a largada ao vivo e seguirá até às 16 horas. Depois, retornará às 21h45 e mostrarão a decisão até a linha de chegada.

F1 2021: A F1 está de volta ao Brasil! Rico Penteado analisa prova em Interlagos | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: