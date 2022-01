O brasileiro Daniel Serra foi escalado para disputar as 24 Horas de Daytona neste mês, marcado para 29 e 30 de janeiro, ao lado de Alessandro Pier Guidi e James Calado, correndo a bordo da Ferrari 488 GTE da equipe Rizi Competizione na classe GTD Pro.

Serra, Pier Guidi e Calado, pilotos oficiais da Ferrari no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), disputarão a etapa inaugural da IMSA em 2022 junto de Davide Rigon, que também já representou a marca italiana no Mundial da FIA.

A equipe de Giuseppe Risi marca presença constantemente em Daytona nos últimos anos, correndo contra os carros na classe GTLM, que foi substituída neste ano pela GTD Pro, com máquinas de GT3 para todos os pilotos profissionais.

Pier Guidi, Calado e Rigon, junto de Jules Gounon, terminaram em quarto no ano passado na Ferrari GTE-spec em Daytona, enquanto os três primeiros foram segundo em 2019. Enquanto não há planos adicionais anunciados além de Daytona, um comunicado da equipe Risi disse que mais aparições estão "sob consideração".

"As 24 Horas de Daytona sempre estão na minha mente como uma corrida para a equipe lutar pela vitória", disse Risi. "Neste ano temos uma nova Ferrari 488 GT3 Evo 2020 e uma lista forte de pilotos com nomes de fábrica da Ferrari Competizioni GT com Calado, Pier Guidi, Rigon e Serra".

"Todos são pilotos talentosos, que conhecem com o carro e que competem regularmente no mais alto nível global das corridas. James e Ale foram campeões do WEC e venceram em Le Mans no ano passado, então estão no topo do esporte. Davide e Daniel continuam acrescentando sucesso ao nome da Ferrari também".

"Com uma lista sólida de pilotos e uma equipe sempre preparada, estamos prontos para lutar por vitória em Daytona".

Rigon sofreu lesões na costa durante um acidente nas primeiras voltas das 24 Horas de Spa no ano passado, que o deixou de fora do resto da campanha com a Iron Lynx no GT World Challenge Europe Endurance Cup, mesmo correndo em uma etapa do italiano de GT em Monza em outubro.

