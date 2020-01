O grid de largada de uma das provas mais tradicionais do endurance mundial, as 24 Horas de Daytona, foi definido nesta quinta-feira (23) na Flórida. Oliver Jarvis levou o Mazda para a posição de largada mais desejada, com 1min33s711. O britânico, que corre no carro #77, estará junto com Tristan Nunez e Oliver Pla na prova.

Ao lado do Mazda, na segunda posição, Daytona verá o trio do Acura #6 formado por Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud e Dane Cameron, quatro décimos mais lentos durante o quali.

Felipe Nasr largará na quarta posição, com Pipo Derani, no Cadillac #31 da equipe Action Express. O ex-piloto da F1 foi meio segundo mais lento que o pole.

Matheus Leist, no Cadillac #85, com Juan Piedrahita, Chris Miller e Tristan Vautier, largará em sexto.

O Acura #7, de Helio Castroneves, se viu com grandes problemas. No final sessão, Ricky Taylor bateu violentamente na barreira de pneus, na saída da ‘Bus Stop’. Por causa da pancada, o treino foi finalizado em bandeira vermelha, faltando três minutos, com o brasileiro tendo que largar em sétimo.

GTs

Na GTLM, Nick Tandy levou o Porsche #911 à pole position, liderando a dobradinha da marca alemã, com Laurens Vanthoor, no #912, em segundo.

Augusto Farfus, que compete ao lado de John Edwards, Chaz Mostert e Jesse Krohn no BMW #24, será o sexto dentro da sua classe, enquanto que Daniel Serra, na Ferrari #62, com James Calado, Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon, será o sétimo.

Na GTD, a Porsche novamente comandou as ações, com Zacharie Robichon. Felipe Fraga, no #74 da Mercedes com os americanos Lawson Aschenbach e Gar Robinson, este último no volante, marcou apenas o 15º tempo.

As 24 Horas de Daytona tem largada prevista para às 15h35 deste sábado, horário de Brasília, com transmissão do Fox Sports 2 no Brasil.

Confira o grid de largada completo