O fim de semana das 24h de Daytona, prova que abre a temporada 2025 da IMSA, foi marcada por um acidente estranho na largada da segunda prova da Mazda MX-5 Cup, causando um dos primeiros big ones do ano.

Na hora da largada da prova, com os carros lado a lado em formação para uma saída em movimento, Helio Meza empurrou Alex Bachoura fora da posição. Os dois bateram no muro e, ao retornarem para o lado interno da pista, causaram uma série de acidentes com outros carros. A prova, com 45min de duração, foi interrompida imediatamente.

Veja abaixo o momento do acidente:

