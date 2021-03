A disputa da 69ª edição das 12 Horas de Sebring, neste sábado (20), foi complicada para os pilotos da equipe Whelen Engineering/Action Express. Após dominar os treinos livres e largar da pole position com o brasileiro Pipo Derani, o time enfrentou três incidentes ao longo da corrida e foi obrigado a abandonar após a quebra da caixa de câmbio do #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R

Após a largada, tudo parecia bem para a equipe, com Derani liderando as voltas iniciais. Mas, com apenas 45 minutos de prova, o primeiro dos três incidentes aconteceu. O brasileiro estava entrando na curva 17, com um carro da GTD a sua frente, o Cadillac #1 à esquerda de Derani e o Aston Martin #23 à esquerda do carro 1.

Quando se aproximaram da curva, o carro 23 fez uma manobra para a direita, que forçou o carro 1 a seguir a mesma direção. Como resultado, Derani ficou sem espaço e acabou tocando o muro. O incidente provocou danos na dianteira e traseira do Cadillac #31.

Derani conseguiu chegar aos boxes, a equipe trabalhou rápido para realizar o conserto do carro e o brasileiro voltou à pista três voltas atrás dos rivais.

Nas cinco horas seguintes, o time acelerou forte para tirar a diferença, mas um novo incidente, desta vez com Felipe Nasr tocando o Cadillac #5 na curva 1, fez o carro da Whelen Engineering/Action Express voltar aos boxes para reparos. Nasr ainda sofreu um drive thru pelo incidente. Com isso, o time ficou quatro voltas atrás, restando um pouco mais de quatro horas de disputa.

O terceiro incidente veio quando o britânico Mike Conway estava no carro, faltando duas horas para o final. O carro vinha devagar, até parar na curva 7. Após ser rebocado, o time descobriu a quebra na caixa de câmbio e decidiu abandonar, faltando uma hora para o final da disputa.

“Foi um dia difícil”, lamentou Derani, que já venceu as 12 Horas de Sebring em três de seis oportunidades (2016, 2018 e 2019). “Tivemos um início difícil, voltamos à luta, mas aconteceu outro incidente e, depois, infelizmente o problema com o carro”, declarou o brasileiro de 27 anos.

“Agora temos de reagrupar tudo e voltar mais forte como equipe para a próxima corrida”, finalizou Derani.

A terceira etapa da temporada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship acontecerá entre os dias 14 e 16 de maio em Mid-Ohio.

Resultado da classe DPI nas 12 Horas de Sebring:

1 #5 T. Vautier / L. Duval / S. Bourdais (Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports Cadillac DPi) 349 voltas em 12:01:01.418

2 #55 O. Jarvis / H. Tincknell / J. Bomarito (Mazda Motorsports Mazda DPi) +1.435 +1.435

3 #60 D. Cameron / O. Pla / J. Montoya (Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura DPi) +2.614

4 #10 R. Taylor / F. Albuquerque / A. Rossi (Konica Minolta Acura ARX-05 Acura DPi) +5.318

5 #01 R. van der Zande / K. Magnussen / S. Dixon (Cadillac Chip Ganassi Racing) + 2 voltas

6 #31 F. Nasr / M. Conway / P. Derani (Whelen Engineering Racing Cadillac DPi) Não completou

7 #48 J. Johnson / K. Kobayashi / S. Pagenaud (Ally Cadillac Racing) *Penalizado após Pagenaud pilotar mais de 4 horas em um período de 6 horas

Drugovich vê pressão por título como algo positivo; tudo sobre os brasileiros da F2 e F3

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: