IMSA: Pipo Derani quer dar a volta por cima em Mid-Ohio

Foram quase dois meses longe das pistas, mas neste final de semana (14, 15 e 16), pilotos e equipes do IMSA WeatherTech SportsCar Championship voltam à pista para a disputa da terceira etapa da temporada, a primeira prova sprint do ano no técnico traçado de Mid-Ohio.

Segundo colocado na corrida do ano passado no circuito, Pipo Derani não vê a hora de voltar a acelerar e espera poder brigar por sua primeira vitória em 2021.

Após ter demonstrado grande performance nas duas provas iniciais deste ano, conquistando a pole position para as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring, Derani e Felipe Nasr chegaram a liderar boa parte das provas, mas alguns problemas e incidentes impediram que eles fossem ao pódio com o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R, da equipe Action Express Racing.

“É muito bom estar de volta. Foi uma espera muito longa”, comentou Derani. “Em virtude da pandemia, ambas as corridas que aconteceriam durante a primavera na Califórnia foram reagendadas para o outono este ano. Acredito que foi uma espera muito necessária para nós, como equipe. Claro que não víamos a hora de voltar. Mas, após as duas corridas deste ano, onde tivemos pouca sorte, foi um bom tempo para reagrupar tudo”, afirmou.

“Não começamos a temporada como gostaríamos, mas vamos voltar mais fortes neste fim de semana”, destacou o brasileiro, que já venceu as 12 Horas de Sebring em três oportunidades (2016, 2018 e 2019) e também chegou ao lugar mais alto do pódio em Daytona 2016, além de outras conquistas na categoria (em 2019 foi campeão do Campeonato Norte-americano de Endurance).

“Tivemos um resultado muito bom em Mid-Ohio no ano passado, apesar de não ser uma pista que favoreça o nosso carro. Mas estamos mentalmente mais fortes este fim de semana para lutar por um bom resultado, como no ano passado, ou até melhor, se possível”, continuou Derani, analisando as exigências e dificuldades do traçado de 13 curvas e 2.258 milhas (aproximadamente 3,6 km).

“Espero que consigamos um resultado sólido para tentar mudar as coisas a partir de agora. Tenho certeza de que toda a equipe trabalhou muito nos últimos dois meses. Estou realmente ansioso por este final de semana”, completou o brasileiro.

As atividades em Mid-Ohio terão início na sexta-feira, com um treino livre. No sábado, mais um treino livre e o classificatório, a partir das 13h20 (de Brasília). No domingo, a prova, com 2h40 de duração, terá sua largada às 15h40 (de Brasília).

MASSA fala sobre comparação com BARRICHELLO, DIFICULDADE em ADAPTAÇÃO ao BRASIL e desafio na STOCK

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.