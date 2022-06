Indy: ex-F1, Marcus Ericcson vence as 500 Milhas de Indianápolis

Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Fórmula 1, o sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi, venceu as 500 Milhas de Indianápolis neste domingo, conquistando a glória na mais importante prova do automobilismo norte-americano.

O competidor chegou à frente do mexicano Patricio O'Ward, da McLaren, para fazer a tradicional celebração com o leite de Indianápolis nos Estados Unidos. A terceira posição ficou com o brasileiro Tony Kanaan, da Chip Ganassi.

A corrida, válida pelo campeonato de 2022 da IndyCar, não teve tantas bandeiras amarelas quanto já se viu em outras edições, mas uma delas veio a seis voltas do fim, convertendo-se em vermelha e gerando um desfecho de prova eletrizante.

Foi por causa de uma batida de Jimmie Johnson, norte-americano da Chip Ganassi. Além da lenda da NASCAR, outros pilotos também se acidentaram no Indianapolis Motor Speedway (IMS), como Scott McLaughlin, ícone da Nova Zelândia e representante da Penske.

Outro que bateu foi o francês Romain Grosjean, que hoje compete pela Andretti e esteve na F1 até o fim da temporada 2020 com a equipe Haas, pela qual se acidentou de forma incendiária no GP do Bahrein daquele ano.

Quem também se deu mal foi o multicampeão da IndyCar Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi. O pole position da etapa em Indiana brigava pela vitória, mas infringiu o limite de velocidade na pitlane e acabou ficando para trás.

Tetracampeão da Indy 500 e vencedor da disputa em 2021, o brasileiro Helio Castroneves, da Meyer Shank, terminou em sétimo, conseguindo uma boa escalada depois de largar de 27º nos Estados Unidos. Veja o resultado completo:

