Após Dakar, Alonso quer retomar preparação para Indy 500

Depois de ser oficialmente anunciado como piloto da Toyota na edição de 2020 do Rally Dakar, que acontece entre 5 e 17 de janeiro, Fernando Alonso participou do evento espanhol do WRC e disse que pretende retomar sua preparação para as 500 Milhas de Indianápolis.

"Acho que depois do Dakar voltarei a me preparar para a Indy 500 da melhor maneira possível e, depois, veremos o que acontece com 2021", disse em entrevista ao promotor do campeonato.

Alonso declarou também que há a possibilidade de voltar à Fórmula 1, mas prefere esperar a confirmação do regulamento de 2021.

"Acho que a Fórmula 1 com os novos regulamentos é algo a ser analisado com muito cuidado. Vamos ver quando eles forem confirmados, o que acontece. Por enquanto, retornar à Fórmula 1 é 50/50", acrescentou.

Veja imagens de Alonso e Coma em ação no Marrocos: