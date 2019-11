McLaren confirma O'Ward na IndyCar e deixa Hinchcliffe de fora

Patricio O'Ward disputou sete corridas na IndyCar este ano com a equipe Carlin antes de assinar como piloto júnior da Red Bull e competir na Super Fórmula. Mas O'Ward, campeão da Indy Lights de 2018, se desligou da Red Bull alguns meses depois e ficou ausente na rodada final da categoria japonesa, antecipando que em breve haveria "boas notícias" sobre seu futuro no automobilismo.

Essa notícia finalmente chegou nesta quarta-feira, no anúncio feito pela McLaren, que no próximo ano voltará a competir na IndyCar em tempo integral em associação com a Arrow Schmidt Peterson Motorsports, confirmando que O'Ward disputará a temporada 2020 com a equipe ao lado de Oliver Askew.

"Eu não podia me sentir mais feliz por estar com a Arrow McLaren SP na minha primeira temporada completa na IndyCar", comemorou O'Ward.

"Tive ótimas oportunidades no ano passado, mas essa é de longe a maior coisa que aconteceu na minha carreira. Eu experimentei um pouco da IndyCar no início deste ano e mal posso esperar para representar a Arrow McLaren SP da melhor maneira possível durante a temporada 2020 ", acrescentou o piloto mexicano de 20 anos.

A confirmação de O'Ward e Askew deixou James Hinchcliffe fora da Arrow McLaren SP, que competia pela Schmidt Peterson Motorsports de 2015 até este ano.

"Arrow McLaren SP e James Hinchcliffe se separaram para a temporada 2020 da IndyCar. Queremos agradecer a James por sua paixão e comprometimento com a equipe nos últimos cinco anos e desejar a ele tudo de bom no futuro", escreveu a equipe no Twitter momentos antes de anunciar seus novos pilotos para a temporada do ano que vem.

"Com nossa experiência na Indy Lights, acompanhei Oliver e Pato nos últimos anos no caminho para Indy", disse Sam Schmidt, co-proprietário da equipe, sobre O'Ward e Askew.

"Eu não conseguia pensar em uma formação melhor para escrever o primeiro capítulo da história da Arrow McLaren SP. Eles demonstraram seus talentos no caminho para Indy e com um campeonato da Indy Lights todos estão prontos e merecem vagas em tempo integral na IndyCar. Não tenho dúvidas de que Oliver e Pato são os pilotos indicados para o Arrow McLaren SP".

Gil de Ferran, diretor esportivo da McLaren Racing e campeão da IndyCar e vencedor das 500 milhas de Indianapolis, disse: "Enquanto procuramos estabelecer a Arrow McLaren SP e restaurar a McLaren no mundo da IndyCar, estou satisfeito em dar boas-vindas a esses dois jovens talentos à equipe".

"Oliver e Pato representam a nova geração de pilotos da IndyCar. Eles são vencedores comprovados e não tenho dúvidas de que formarão uma excelente dupla para a temporada 2020".

"Ambos os pilotos foram muito impressionantes na Indy Lights, somando 16 vitórias entre os dois nas últimas duas temporadas. Dedicamos tempo para uma seleção de pilotos que acreditamos ser o melhor para os interesses de longo prazo para a Arrow McLaren SP", concluiu.

O'Ward apresentou desempenhos excelentes na IndyCar, começando cinco vezes no top 10 e conquistando o oitavo lugar este ano em Austin como seu melhor resultado.

Enquanto isso, Askew conquistou sete vitórias e 15 pódios em 18 provas na Indy Lights, vencendo o holandês Rinus VeeKay na disputa pelo título da categoria.

