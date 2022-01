Josef Newgarden, piloto da Indy, disse que a categoria americana está melhor que a Fórmula 1, o que o fez não querer mudar para corridas a chamada divisão máxima do automobilismo. O piloto nativo dos Estados Unidos chegou a ser uma das esperanças do país de colocar seus talentos no mundial de F1.

Em 2009, ele terminou a temporada da Fórmula Ford em segundo lugar e, no ano seguinte, tornou-se piloto da GP3 (atual Fórmula 3). No entanto, não encontrou oportunidades para seguir na Europa e voltou aos EUA. Pouco tempo depois, foi campeão da Indy Lights em 2011 e venceu duas vezes o campeonato da Indy, em 2017 e 2019.

Antes do início da temporada de 2022, o piloto da Penske criticou a F1, que dificulta muito a entrada de nomes talentosos.

"Quando penso na Fórmula 1, vejo o mundial mais como uma competição de fabricantes", disse Newgarden, conforme relatado pela revista Speedweek. "Os designers estão tentando construir os carros mais rápidos para ser campeões."

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

A F1 libera cada fabricante para construir sua máquina sem uniformizar nenhum de seus componentes, ao contrário da Indy, que usa um chassi padrão da Dallara e os times trabalham apenas com dois fabricantes de motores - Honda e Chevrolet. Para o americano, essa distinção é muito importante.

"Quanto mais eu amadurecia, menos interessado ficava na F1. Não parecia uma corrida de pilotos disputando o título", comentou. "Diferente da Indy, que é mesmo um campeonato onde você, como competidor, pode brilhar. Na Fórmula 1 poucos podem fazer isso, é por isso que acho menos atraente."

"No entanto, claro que quero pilotar um carro deles, só para ter uma boa impressão", concluiu.

Os dois campeonatos são muito diferentes. Embora a Fórmula 1 sempre tenha sido o auge da excelência em engenharia com grande foco em design e desenvolvimento, a Indy priorizou um grid igualitário com orçamento muito menor.

Isso faz com que muitas equipes e pilotos se interessem em participar da categoria, considerando que a potência produzida também não é muito diferente.

