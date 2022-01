Tony Kanaan anunciou nesta segunda-feira (17) que fará apenas as 500 Milhas de Indianápolis na temporada 2022 da Indy. O brasileiro tentará o bi da prova com a Chip Ganassi Racing. O plano inicial era que o vencedor de 2013 fizesse todas as corridas em oval da temporada, mas como Jimmie Johnson optou por competir a temporada completa, ‘restou’ ao brasileiro a mítica corrida.

Kanaan chegou a dizer que o campeonato de 2020 seria o seu último na maior categoria de monopostos das Américas, mas decidiu se manter na ativa após aquela temporada não contar com a presença do público, por conta da pandemia. Este será o seu último ano do acordo com a Ganassi, mas o piloto baiano fez questão de deixar o futuro em aberto.

“Nós chamamos de ‘TK’s Last Lap’ há três anos e ainda estou fazendo voltas”, disse Kanaan à NBC Sports. “Eu ainda acho que posso fazer isso 100%? Minha pergunta será e se eu ganhar a segunda? Voltaria ou não? Então não estou anunciando nada. Minha intenção é que este não seja o último. Ano que vem será meu 25º ano na IndyCar, e seria muito legal fazer isso.”

"É difícil dizer. Obviamente, sabíamos que era um contrato de dois anos. Tenho alguma coisa marcada para o próximo ano? Não. Eu ainda quero fazer isso? 100%. Acho que consigo? 100%. Veja o que aconteceu com o Hélio (Castroneves). Minha pergunta seria: e se formos e ganharmos o número 2; vamos voltar ou não? Na verdade, não estou anunciando nada porque não sei. Minha intenção é que este não seja o último. Ano que vem será meu 25º ano na Indy, e acho que seria muito legal se eu pudesse fazer isso. Veremos, mas por enquanto, 2022 é apenas outra Indy 500 de Tony.”

Além da Indy 500, Tony fará a temporada completa da Stock Car na equipe Full Time, além da Superstar Racing Experience (SRX) categoria de Tony Stewart, além de correr o campeonato de endurance da Porsche Cup.

“Mais corridas do que eu fiz nos últimos 21 anos”, disse Kanaan. “Muito ocupado.”

Ele também anunciou que vai ajudar Johnson, a quem ele chama de “parceiro no crime” na transição para ovais.

“Este ano temos a oportunidade de ser companheiros de equipe e estou muito empolgado com isso”, disse Kanaan. “O cara é um mestre nos ovais. Ele ganhou sete campeonatos da NASCAR. Muitas pessoas estavam fazendo essa pergunta quando ele anunciou (um cronograma de percurso de estrada e rua) que não fazia sentido substituí-lo nos ovais.”

