A IndyCar e o Motorsport Network lançaram a pesquisa de 2022 em 11 idiomas mais cedo neste mês, em parceria com a Nielsen Sports, para entender as visões de fãs de corrida do mundo todo.

O questionário conta com perguntas sobre os pilotos e equipes favoritos dos fãs e, assim como a natureza forte e competitiva da ação de pista, há uma intensa competição pelo título de mais popular da Indy entre as respostas.

Com apenas algumas horas de votação ainda disponíveis, há menos de 3% separando as três primeiras equipes. Já entre os pilotos, são 5% entre os cinco primeiros colocados, com sete nacionalidades diferentes no top 10!

Dezenas de milhares de fãs de mais de 130 países já responderam, destacando o forte apelo internacional e a apaixonada base de fãs da principal categoria de monopostos do continente americano.

A pesquisa fechará na noite de domingo, quando todos os dados serão baixados e analisados pela líder no segmento de pesquisa esportiva, Nielsen Sports, então essa é a última chamada para participar.

Faça sua voz ser ouvida, clique aqui e participe!

A pesquisa de 2022 é a primeira do tipo focada especificamente na IndyCar e tem como objetivo receber o feedback dos fãs em diversos tópicos e assuntos, desde hábitos de acompanhamento a modos para melhorar a categoria, além de assuntos importantes fora das pistas, como meio-ambiente, diversidade e inclusão.

A pesquisa também cobre o crescimento do eSport dentro do interesse dos fãs da IndyCar - com o Motorsport Games atualmente desenvolvendo um novo game da IndyCar, com previsão de lançamento para 2023.

SJ Luedtke, vice-presidente de marketing da IndyCar disse: “Olhamos para nossos fãs como nossos parceiros mais importantes no crescimento de nosso esporte e mal podemos esperar para ouvi-los através deste importante esforço feito em parceria com a equipe do Motorsport Network.”

Os principais pontos da investigação serão revelados na etapa de abertura da temporada 2022 da IndyCar, no GP de St. Petersburg, no final de fevereiro na Flórida.

Além disso, cópias digitais do relatório serão disponibilizadas para download ao redor do mundo através do Motorsport Network.

