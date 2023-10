Caio Collet ficou satisfeito com sua sessão de treinos no lendário Indianapolis Motor Speedway pela Indycar NXT by Firestone, último degrau do Road to Indy, programa de desenvolvimento de pilotos da Fórmula Indy.

Em seu primeiro contato tanto com a pista, quanto com o carro e também com a equipe HMD Motorsports, Collet encerrou o Chris Griffis Memorial Test feliz com seu desempenho. O dia foi dividido em duas atividades de pista de três horas cada, uma pela manhã e outra no período da tarde.

Com condições de pista longe do ideal na primeira parte da sexta-feira, Collet e a atual equipe campeã da categoria optaram por guardar o equipamento para a sessão da tarde.

Já com a pista seca, o piloto brasileiro que disputou as últimas três temporadas da FIA Fórmula 3 completou ao todo 53 voltas no traçado de 3.925m e 14 curvas, registrando sua melhor passagem com a marca de 1:15.016, que deu ao piloto paulista o quinto melhor tempo entre os 21 pilotos que saíram à pista e o segundo entre os pilotos que nunca haviam andado no carro.

Após a sessão, Collet ficou feliz com o dia de treinos e o trabalho com a HMD Motorsport. O desempenho do piloto foi bem avaliado pelos presentes no lendário circuito americano.

"Foi um dia muito positivo para nós", disse. "Carro novo, equipe nova e uma cultura completamente diferente do que estávamos acostumados na Europa. Gostei muito de andar aqui pela primeira vez e de poder trabalhar com eles. Foi um dia de aprendizados e novas experiências para mim".

"Durante a manhã não andamos muito, as condições da pista não eram ideais, estava ainda meio seco e meio molhado o asfalto, então optamos por concentrar as voltas na parte da tarde. A segunda sessão foi muito produtiva, conseguimos andar bem próximos do líder e encerramos o dia a menos de dois décimos da ponta".

"Estou muito feliz, pois isso mostra que conseguimos nos adaptar rapidamente ao carro, ao traçado e a equipe e espero que isso se torne outras oportunidades para andar aqui, pois eu gostei muito. Vamos trabalhar forte para isso se tornar realidade".

Entusiasmado, Caio espera poder ter mais oportunidades de acelerar na principal competição de monopostos dos EUA e trilhar o caminho de outros pilotos brasileiros que fizeram sucesso na América do Norte.

