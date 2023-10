A Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) anunciou hoje que Pietro Fittipaldi, atual piloto reserva e de testes da Haas F1 Team, vai pilotar o carro de número #30 da equipe em sua primeira temporada completa da IndyCar em 2024.

Multicampeão em categorias de fórmulas e vencedor no WEC (Mundial de Endurance), Fittipaldi retorna à categoria depois de ter feito nove provas em 2018 e 2021 pela Dale Coyne Racing. Detalhes sobre o patrocínio da inscrição serão anunciados posteriormente.

“Estou extremamente orgulhoso e honrado em pilotar para a equipe Rahal Letterman Lanigan Racing. Com a experiência que adquiri nos últimos anos na F1 e em outras categorias, estou ansioso pelo desafio de correr na INDYCAR, uma das séries mais competitivas e versáteis do mundo. Quero agradecer Bobby Rahal, Mike Lanigan e David Letterman pela oportunidade e confiança depositada em mim. Mal posso esperar para começar”, diz Fittipaldi.

Bobby Rahal, co-proprietário da Rahal Letterman Lanigan Racing, comentou a nova contratação da equipe.

“Estou muito contente por termos conseguido que Pietro se juntasse à RLL como piloto do carro nº 30. Ele teve experiência anterior na INDYCAR fazendo temporadas parciais com a Dale Coyne Racing e qualificando-se de forma impressionante em 13º em Indianápolis em 2021. Eu o conheci e desde então ele tem trabalhado duro como piloto reserva da equipe Haas F1. E pelas nossas conversas, fiquei impressionado com a maturidade e experiência que ele agora trará ao nosso programa. Estou ansioso para ver o que ele pode fazer durante uma temporada completa de competição da INDYCAR em 2024”, disse.

Mike Lanigan, co-proprietário da Rahal Letterman Lanigan Racing, também exaltou a chegada de Pietro ao time. “Estamos orgulhosos e entusiasmados em receber Pietro em nossa equipe. O nome da família Fittipaldi sempre esteve associado à vitória e à competitividade no nosso esporte. O legado continua vivo com Pietro e acolhemos com satisfação os desafios para manter viva a tradição”, diz Mike.

Neto do bicampeão mundial da Indy 500, Emerson Fittipaldi, Pietro fez seis largadas na Indy em 2018 – três em pistas ovais e três em circuitos mistos – com sua melhor largada sendo 10º em Phoenix e melhor finalização em 9º em Portland.

O brasileiro planejava competir em mais corridas, mas seu programa foi interrompido no meio da temporada depois de quebrar as duas pernas em um acidente nas 6 Horas do Campeonato Mundial de Endurance do Circuito de Spa-Francorchamps em maio daquele ano.

Em 2021, ele dividiu a temporada no número 51 da Dale Coyne Racing com entrada de Rick Ware com Romain Grosjean, disputando três das quatro corridas ovais. Destaque para sua classificação em sua estreia nas 500 Milhas de Indianápolis: o 13º lugar no grid lhe rendeu o “Prêmio de Estreante Mais Rápido”.

A temporada 2024 da NTT INDYCAR SERIES começa no domingo, 10 de março, nas ruas de São Petersburgo, na Flórida. A principal série de monopostos da América do Norte cruzará os Estados Unidos, incluindo a 108ª 500 milhas de Indianápolis no domingo, 26 de maio, antes de culminar em Nashville para a final do campeonato em 15 de setembro.

