Queremos ouvir você. A IndyCar e o Motorsport Network lançaram hoje a Pesquisa Global IndyCar 2022 em colaboração com a Nielsen (NYSE: NLSN), com o objetivo de entender a visão dos fãs ao redor do mundo sobre a categoria. A expectativa é que a pesquisa seja a maior do tipo entre os fãs da Indy, disponível em 11 idiomas nas diversas edições do Motorsport.com, parte do Motorsport Network.

A Pesquisa Global da IndyCar 2022* está aberto a todos com idade acima de 16 anos e ficará disponível por quase três semanas, iniciando em 10 de janeiro e fechando no dia 29 do mesmo mês, com os pontos-chave dos resultados sendo apresentados no final de fevereiro, durante a abertura da temporada, em St. Petersburg, Flórida.

"Nosso alcance doméstico e internacional se expandiu rapidamente nos últimos anos, guiado pela natureza competitiva de nosso esporte e os ousados atletas e personalidades que compõem o grid de nível internacional da Indy", disse SJ Luedtke, vice-presidente de Marketing da Indy. "É o momento perfeito para questionar nossa base global de fãs, recebendo feedback sobre como melhorar a entrega de um produto excepcional e de entretenimento. Vemos nossos fãs como os parceiros mais importantes no crescimento de nosso esporte, e mal podemos esperar para ouvi-los nesse importante esforço feito em parceria com o Motorsport Network”.

No Brasil, a Indy é uma das categorias de automobilismo mais conhecidas, chegando à televisão brasileira ainda nos anos 1980, graças aos esforços de Luciano do Valle quando o bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, fazia sucesso nas pistas norte-americana.

Após anos com a Band, a Indy vive uma nova fase no Brasil. Em 2020, a categoria foi exibida pela TV Cultura, atingindo bons níveis de audiência. Neste ano, a Indy terá ampla exibição, com a manutenção da Cultura na TV aberta e com a chegada do Grupo Disney, alocando o campeonato na ESPN e no Star+.

Essa é a primeira pesquisa global de fãs sobre a IndyCar. O Motorsport Network é líder neste segmento, tendo completado recentemente a Pesquisa Global de Fãs da F1 em parceria com a categoria, feita em outubro de 2021.

Além de identificar os pilotos, equipes e pistas favoritas dos fãs, a pesquisa da IndyCar tem como objetivo obter feedback dos fãs em vários tópicos, incluindo hábitos de exibição, audiência ao vivo e consumo de mídia; opiniões sobre mudanças futuras para melhorar o esporte e opiniões sobre assuntos importantes fora da pista, como ambiente, diversidade e inclusão.

A pesquisa também mira entender o engajamento dos fãs no crescente ambiente do eSport, já que o Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) está no processo de desenvolver um game baseado na Indy, uma nova franquia que deve ser lançada em 2023.

"Mal podemos esperar para ouvir os fãs da IndyCar, que darão bons insights sobre o universo da Indy e como continuar sua expansão e crescimento, além da conexão com a audiência", disse James Allen, presidente do Motorsport Network.

"Com nosso registro líder nesse campo, o Motorsport Network é o parceiro ideal para comandar essa pesquisa com os fãs da Indy, devido à nossa relevância global como uma plataforma digital líder sobre o esporte a motor, nossa cobertura extensa da Indy em nossa rede, sem mencionar o sucesso recente que tivemos com a Pesquisa Global de Fãs da F1, que mostrou que 29% das pessoas que responderam à pesquisa também acompanham a Indy".

* Ao acessar o site, selecione o idioma português no canto direito superior da tela, clicando em cima da bandeira dos Estados Unidos para abrir as opções