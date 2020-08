Em dia de acidente de Alonso, Dixon lidera treino em Indianápolis

Scott Dixon foi o mais rápido no segundo dia de treinos livres para a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. O pentacampeão da Indy fez a volta no mítico oval com uma média de 226.102 mph, cerca de 361 km/h.

O piloto da Chip Ganassi liderou a trinca da Honda, com Takuma Sato com a segunda melhor marca e Marco Andretti em terceiro. Conor Daly foi o mais veloz utilizando Chevrolet. O feito de Dixon veio pouco depois da pista ser liberada após Fernando Alonso bater no muro, já na hora final.

O espanhol estava na sexta posição quando bateu no muro, na saída da curva 4, mas com a movimentação após sua saída, ele teve a oitava melhor marca do dia.

Os brasileiros tiveram rendimento discreto. O melhor deles foi Tony Kanaan, em 14º. Helio Castroneves foi o 16º.

Nesta sexta-feira acontece a Fast Friday, a partir do meio dia, horário de Brasília.

Resultados

P No Piloto FTime Diff Gap FL Laps FSpeed Motor Equipe 1 9 Scott Dixon 39.805 --.---- --.---- 100 107 226.102 Honda Chip Ganassi Racing 2 30 Takuma Sato 39.877 0.0722 0.0722 10 122 225.693 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 3 98 Marco Andretti 39.956 0.1508 0.0786 59 86 225.249 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian 4 47 Conor Daly 39.981 0.1762 0.0254 26 125 225.106 Chevy Ed Carpenter Racing 5 55 Alex Palou 40.005 0.2001 0.0239 111 119 224.971 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh 6 88 Colton Herta 40.063 0.2576 0.0575 67 123 224.648 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport 7 4 Charlie Kimball 40.069 0.2640 0.0064 18 100 224.613 Chevy AJ Foyt Enterprises 8 66 Fernando Alonso 40.114 0.3085 0.0445 2 126 224.363 Chevy Arrow McLaren SP 9 51 James Davison 40.122 0.3172 0.0087 11 117 224.315 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi 10 7 Oliver Askew 40.150 0.3451 0.0279 5 102 224.159 Chevy Arrow McLaren SP 11 28 Ryan Hunter-Reay 40.151 0.3459 0.0008 20 82 224.154 Honda Andretti Autosport 12 21 Rinus VeeKay 40.166 0.3613 0.0154 111 136 224.068 Chevy Ed Carpenter Racing 13 60 Jack Harvey 40.209 0.4044 0.0431 22 126 223.828 Honda Meyer Shank Racing 14 14 Tony Kanaan 40.237 0.4318 0.0274 15 83 223.676 Chevy AJ Foyt Enterprises 15 26 Zach Veach 40.240 0.4351 0.0033 9 132 223.657 Honda Andretti Autosport 16 3 Helio Castroneves 40.244 0.4395 0.0044 2 120 223.633 Chevy Team Penske 17 29 James Hinchcliffe 40.245 0.4401 0.0006 6 111 223.630 Honda Andretti Autosport 18 1 Josef Newgarden 40.247 0.4424 0.0023 11 97 223.617 Chevy Team Penske 19 15 Graham Rahal 40.305 0.5000 0.0576 6 104 223.297 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 20 5 Pato O'Ward 40.319 0.5138 0.0138 23 138 223.221 Chevy Arrow McLaren SP 21 18 Santino Ferrucci 40.346 0.5410 0.0272 31 98 223.070 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 22 45 Spencer Pigot 40.351 0.5460 0.0050 19 80 223.043 Honda RLL with Citrone/Buhl Autosport 23 12 Will Power 40.363 0.5577 0.0117 69 123 222.978 Chevy Team Penske 24 10 Felix Rosenqvist 40.423 0.6181 0.0604 26 141 222.645 Honda Chip Ganassi Racing 25 8 Marcus Ericsson 40.426 0.6208 0.0027 90 123 222.630 Honda Chip Ganassi Racing 26 27 Alexander Rossi 40.435 0.6297 0.0089 4 96 222.581 Honda Andretti Autosport 27 22 Simon Pagenaud 40.501 0.6961 0.0664 32 101 222.216 Chevy Team Penske 28 41 Dalton Kellett 40.548 0.7430 0.0469 93 141 221.959 Chevy AJ Foyt Enterprises 29 67 JR Hildebrand 40.617 0.8118 0.0688 60 91 221.583 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 30 20 Ed Carpenter 40.620 0.8155 0.0037 69 108 221.563 Chevy Ed Carpenter Racing 31 24 Sage Karam 40.630 0.8253 0.0098 59 65 221.510 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 32 59 Max Chilton 40.797 0.9917 0.1664 48 54 220.606 Chevy Carlin 33 81 Ben Hanley No Time --- --- -- --- --- Chevy DragonSpeed USA

