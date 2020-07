O próximo evento da Indy em Mid-Ohio, daqui duas semanas, se transformará em uma rodada dupla, com a corrida extra substituindo o GP de Portland deste ano.

As equipes foram informadas na quinta-feira da decisão de cancelar a corrida de 2020 no Portland International Raceway, e a confirmação oficial está prevista para acontecer nesta segunda-feira.

As restrições de eventos no estado do Oregon durante a pandemia de Covid-19 - originalmente fixada em um máximo de 250 pessoas - sempre tornavam difícil para o Portland International Raceway sediar uma corrida, mesmo sem fãs presentes, dado o número de pessoas da IndyCar necessários no paddock.

No entanto, no início desta semana, a governadora do Oregon, Kate Brown, reduziu ainda mais esse número para 100 pessoas, com o número de casos de coronavírus no estado aumentando.

Téo José revela papo com Silvio Santos que causou redução da cobertura da Indy

