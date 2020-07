A Indy confirmou nesta segunda-feira que não realizará as etapas de Portland e Laguna Seca deste ano e terá rodadas duplas em Mid-Ohio, Gateway e no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway.

Conforme revelado neste domingo, o GP de Portland foi vítima das crescentes restrições a eventos no estado de Oregon, em resposta à pandemia da Covid-19, enquanto o crescente número de casos de coronavírus ativos na Califórnia e as medidas esperadas de quarentena tiraram as esperanças para o evento de Laguna Seca.

O comunicado de imprensa da Indy declarou que “o cancelamento dos dois finais de semana do evento foi uma decisão mútua entre a categoria e os promotores, após consulta e monitoramento rigorosos da situação local. A categoria espera voltar a ambos os locais em 2021.”

Ironicamente, Laguna Seca se tornou uma rodada duplo para ajudar a compensar o cancelamento de outros eventos em 2020, incluindo Barber, Long Beach, Circuito das Américas, a tradicional rodada dupla de Detroit e Richmond.

Veja como ficou o calendário da Indy para o restante da temporada 2020

Data Local 8 de agosto Mid-Ohio 9 de agosto Mid-Ohio 23 de agosto Indy 500 29 de agosto Gateway 30 de agosto Gateway 2 de outubro Indianápolis (Misto) 3 de outubro Indianápolis (Misto) 25 de outubro St. Petersburg

