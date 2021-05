Hélio Castroneves foi o grande destaque da 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis depois de superar Álex Palou na prova neste domingo (30). Com a vitória, o brasileiro garantiu o tetracampeonato e entrou para o hall dos maiores vencedores das 500 Milhas. Apenas três pilotos têm quatro vitórias na corrida: Anthony Joseph Foyt, Al Unser e Rick Mears.

O pódio foi completado por Palou e Simon Pagenaud.

Os brasileiros Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi terminaram em 10º e em 25º, respectivamente

A prova da Indy, que contou com o maior público de um evento esportivo desde o início da pandemia da Covid-19 no primeiro semestre de 2020, apresentou uma luta intensa entre Castroneves e Palou até a última volta.

O Início da prova

Antes mesmo da largada da 105ª edição da Indy500, Will Power apresentou problemas e precisou ir para os boxes na volta de apresentação. O piloto australiano voltou à pista rapidamente.

A largada da corrida foi tranquila e sem incidentes. Colton Herta pulou na frente de Scott Dixon e assumiu a ponta. O brasileiro Hélio Castroneves ganhou duas posições também logo nos estágios iniciais, subindo para o sexto lugar.

Pietro Fittipaldi teve um começo de prova complicado. O piloto largou em 13º lugar e na volta 6 já havia perdido três posições, ficando em 16º.

O piloto de 20 anos Rinus Veekay, que fez o terceiro melhor tempo na classificação, administrou ultrapassagens em cima de Herta e Dixon, assumindo a liderança da corrida ainda nas primeiras voltas.

Em uma luta entre brasileiros, Castroneves levou a melhor e fez uma ultrapassagem sobre Tony Kanaan na volta 17, se colocando no top-5.

Stefan Wilson causou uma confusão no pitlane na volta 32. Ao entrar para fazer sua primeira parada no primeiro quarto, Wilson perdeu o controle do carro e bateu no muro dentro da área dos boxes, causando uma bandeira amarela. O piloto britânico teve que abandonar a prova logo após o acidente, registrando apenas 12 pontos na corrida.

Dixon teve sua estratégia atrapalhada por conta da batida de Wilson. Na hora de ir aos boxes, o piloto da Chip Ganassi tinha muito pouco combustível e, por isso, teve problemas para sair do pitlane. O australiano conseguiu sair, mas foi de uma ponta à outra do grid, voltando apenas na 31ª posição, duas voltas atrás dos líderes. Alex Rossi também perdeu muito tempo nos boxes e voltou atrás de Dixon, em 32º.

Na volta 46, Will Power sofreu uma punição por não manter o ritmo atrás do safety car.

A relargada aconteceu na volta 47 e o brasileiro Hélio Castroneves rapidamente saltou duas posições, assumindo o terceiro lugar.

Fechando o primeiro quarto, Daly fez uma ultrapassagem sobre Veekay e garantiu a ponta na volta 50.

Segundo quarto da prova

Na volta 69, Hélio Castroneves se colocou na segunda posição ao ultrapassar Colton Herta. Daly mantinha a liderança até a volta 72 - quando fez sua parada - e o brasileiro assumiu a ponta. O P1 de Castroneves, no entanto, durou pouco. O piloto foi para os boxes na volta 78 para trocar os pneus.

Na volta 100, o top-5 era Daly, Veekay, O'ward, Hunter-Reay e Herta.

Terceiro quarto da prova

No início do terceiro quarto da prova, na volta 105, os brasileiros Hélio Castroneves, Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi estavam em 5º, 22º e 25º. Castroneves logo subiu para a terceira posição, na volta 111- ficando atrás apenas de O'Ward e Palou.

O piloto da Penske, Scott McLaughlin tomou uma punição na volta 117 por ter entrado muito rápido no pitlane e ter colocado os mecânicos em risco - ao tentar frear, o neozelandês quase perdeu o controle do monoposto.

Graham Rahal protagonizou o segundo acidente da corrida.

No volta 119, terceiro quarto da prova, o carro de Rahal não teve a roda traseira esquerda bem presa em sua parada nos boxes. Ao sair dos pitlane, portanto, a roda se soltou, fazendo com que o monoposto do piloto atingisse o muro com força. Conor Daly atropelou o pneu voador do carro do norte-americano e a segunda bandeira da corrida foi acionada. Os pilotos Hélio Castroneves e Álex Palou passavam ao lado de Rahal no momento da batida.

