Em meio à bandeira amarela causada pela batida de Stefan Wilson dentro dos boxes, o favorito à vitória nas 500 Milhas de Indianápolis de 2021, Scott Dixon, vivia um drama próprio durante sua parada. O pole ficou minutos parado nos boxes, retornando apenas no final do grid.

Dixon foi um dos pilotos que teve sua estratégia atrapalhada por conta da batida de Wilson. Na hora de ir aos boxes, o piloto da Chip Ganassi tinha muito pouco combustível e, por isso, teve problemas para sair dos boxes.

O piloto conseguiu sair, mas foi de uma ponta à outra do grid, voltando apenas na 31ª posição, duas voltas atrás dos líderes.

E Dixon não foi o único a ter problemas do tipo, com Alex Rossi também perdendo muito tempo nos boxes e voltando atrás de Dixon, em 32º.

