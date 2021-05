O dia é brasileiro em Indianápolis. Hélio Castroneves fez uma prova controlada, sem nenhum problema maior para vencer e entrar para a história das 500 Milhas de Indianápolis, sendo um de apenas quatro pilotos com quatro vitórias na mítica prova do automobilismo mundial.

Helinho passou Alex Palou na reta principal a apenas duas voltas do fim e segurou o jovem talento espanhol até a linha de chegada apesar das investidas do piloto da Chip Ganassi e a longa linha de retardatários à sua frente.

Com a vitória, Helinho se junta a um grupo muito exclusivo dos maiores vencedores da história das 500 Milhas. Além dele, apenas A.J. Foyt, Al Unser e Rick Mears possuem tal distinção. E o brasileiro entra para mais uma estatística: com 46 anos recém completados, ele se torna o quarto mais velho a vencer, atrás apenas de Al e Bobby Unser e de Emerson Fittipaldi.

A NBC, emissora responsável pela transmissão da temporada da Indy, nos Estados Unidos, divulgou em suas redes sociais os momentos finais da corrida, desde a ultrapassagem de Hélio em cima de Palou até depois da linha chegada, no primeiro contato do brasileiro com a sua equipe, a Meyer Shank Racing. Confira abaixo.

