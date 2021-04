Indy: Herta bate Harvey e conquista pole em St.Petersburg

Colton Herta superou Jack Harvey nos últimos segundos e garantiu a pole de uma sessão de classificação cheia de surpresas na Indy.

A segunda etapa da temporada de 2021 da da principal categoria norte-americana de monopostos acontece neste final de semana e Herta, da Andretti, sairá à frente na corrida deste domingo em St.Petersburg, na Flórida. O #26 registrou a melhor volta com tempo de 1min00s3210 e garantiu a P1 da segunda prova da campanha.

Herta foi um quarto de segundo mais rápido do que Harvey em sua última volta.

Harvey, no entanto, pode estar satisfeito por ter estabelecido um 60,5 em sua segunda volta, batendo a dupla da Penske Josef Newgarden e Simon Pagenaud.

O piloto mexicano Patricio O'Ward acabou em sexto, 0s75 do primeiro lugar. Ele vai começar ao lado do duas vezes vencedor de St. Petersburg, Sebastien Bourdais.

Top-6

Q2

Newgarden deu uma volta forte com pneus macios para reivindicar um 60.3827, apenas para ver Herta responder com o primeiro lugar - e melhorar ainda mais com um 60.2207.

As últimas melhorias de Sebastien Bourdais e Jack Harvey viram Scott Dixon e Alex Palou eliminados, junto com Alexander Rossi.

A largada está prevista para este domingo, às 13h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Cultura. Veja a classificação completa:

Pos Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 1 Colton Herta Andretti Autosport 1m0.365s 1m0.22s 1m0.321s 2 Jack Harvey Meyer Shank Racing 1m0.502s 1m0.426s 1m0.57s 3 Josef Newgarden Team Penske 1m0.443s 1m0.342s 1m0.607s 4 Simon Pagenaud Team Penske 1m0.637s 1m0.438s 1m0.635s 5 Sébastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises 1m0.718s 1m0.357s 1m01.001s 6 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 1m0.602s 1m0.399s 1m01.079s 7 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 1m0.541s 1m0.485s 8 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1m0.792s 1m0.499s 9 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 1m0.482s 1m0.567s 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1m0.652s 1m0.622s 11 Alexander Rossi Andretti Autosport 1m0.294s 1m0.647s 12 James Hinchcliffe Andretti Autosport 1m0.636s 1m0.867s 13 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 1m0.852s 14 Scott McLaughlin Team Penske 1m0.704s 15 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 1m0.916s 16 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 1m0.705s 17 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 1m0.956s 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 1m0.812s 19 Conor Daly Ed Carpenter Racing 1m01.422s 20 Will Power Team Penske 1m01.114s 21 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 1m01.445s 22 Max Chilton Carlin 1m01.506s 23 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 1m01.836s 24 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises 1m02.339s

Ex-companheiro de SENNA POLEMIZA sobre o que Ayrton acharia da F1 atual em ÍMOLA e cita RATZENBERGER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.