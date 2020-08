Indy 500: Andretti é o mais rápido no Fast Friday; Kanaan é 24º

Hoje aconteceu o tradicional Fast Friday, dia de treinos para as 500 Milhas de Indianápolis preparatório para o fim de semana que define o grid de largada, em que os pilotos utilizam potência máxima de seus carros e os avaliam para a sequência de quatro voltas seguidas para a tomada de tempo.

Logo no início, Marco Andretti conseguiu a média de 233.491 mph, cerca de 373,6 km/h, marca essa que é a mais rápida desde 1996 e permaneceu como a melhor em toda a sessão. Na parte da tarde, as altas temperaturas prejudicaram as pretensões das equipes em melhorar seus números.

A Honda mostrou que vem forte para a 104ª edição da Indy 500, com nove de seus representantes nas 10 primeiras posições, com Conor Daly ‘perdido’ na segunda posição, logo atrás de Andretti.

Os brasileiros tiveram mais um dia discreto. Tony Kanaan foi o 24º, enquanto Helio Castroneves fez a 29ª melhor marca.

Fernando Alonso, que bateu na quinta-feira, fez 52 voltas, e ficou na 25ª posição.

O primeiro dia de classificação para a Indy 500 de 2020 acontece neste sábado, a partir de meio-dia, horário de Brasília.

Resultados

P No Name FL Laps FSpeed Engine Team 1 98 Marco Andretti 10 43 233.491 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian 2 47 Conor Daly 14 44 232.337 Chevy Ed Carpenter Racing 3 9 Scott Dixon 18 30 232.290 Honda Chip Ganassi Racing 4 28 Ryan Hunter-Reay 3 34 232.124 Honda Andretti Autosport 5 45 Spencer Pigot 9 35 232.116 Honda RLL with Citrone/Buhl Autosport 6 55 Alex Palou 15 17 231.989 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh 7 29 James Hinchcliffe 10 30 231.967 Honda Andretti Autosport 8 30 Takuma Sato 43 53 231.880 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 9 27 Alexander Rossi 23 60 231.859 Honda Andretti Autosport 10 8 Marcus Ericsson 12 22 231.763 Honda Chip Ganassi Racing 11 12 Will Power 25 27 231.605 Chevy Team Penske 12 60 Jack Harvey 10 47 231.600 Honda Meyer Shank Racing 13 88 Colton Herta 36 56 231.595 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport 14 15 Graham Rahal 45 56 231.239 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 15 26 Zach Veach 11 46 231.190 Honda Andretti Autosport 16 4 Charlie Kimball 22 29 230.861 Chevy AJ Foyt Enterprises 17 1 Josef Newgarden 25 32 230.583 Chevy Team Penske 18 5 Pato O'Ward 10 43 230.581 Chevy Arrow McLaren SP 19 7 Oliver Askew 34 35 230.507 Chevy Arrow McLaren SP 20 10 Felix Rosenqvist 16 35 230.432 Honda Chip Ganassi Racing 21 21 Rinus VeeKay 16 27 230.331 Chevy Ed Carpenter Racing 22 22 Simon Pagenaud 2 28 230.189 Chevy Team Penske 23 18 Santino Ferrucci 6 43 230.154 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 24 14 Tony Kanaan 26 31 229.946 Chevy AJ Foyt Enterprises 25 66 Fernando Alonso 49 52 229.788 Chevy Arrow McLaren SP 26 51 James Davison 10 37 229.766 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi 27 20 Ed Carpenter 4 44 229.563 Chevy Ed Carpenter Racing 28 41 Dalton Kellett 30 40 229.099 Chevy AJ Foyt Enterprises 29 3 Helio Castroneves 23 32 228.451 Chevy Team Penske 30 67 JR Hildebrand 14 34 228.275 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 31 24 Sage Karam 15 37 228.187 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 32 59 Max Chilton 58 62 227.610 Chevy Carlin 33 81 Ben Hanley 55 79 222.086 Chevy DragonSpeed USA

