A Arrow McLaren só poderá convocar Tony Kanaan no pior cenário possível, que veria Kyle Larson desistir de competir na 108ª edição das 500 milhas de Indianápolis.

Larson está fazendo sua primeira tentativa na Indy 500 como parte da 'dobradinha' no fim de semana do Memorial Day, que inclui a corrida de 600 milhas da NASCAR Cup Series em Charlotte no dia 26 de maio.

Com as complicações climáticas, os planos alternativos têm sido um ponto de discussão quando se trata da logística de Larson.

No caso de uma complicação, Larson, o atual líder da NASCAR Cup Series, passaria as funções para o vencedor da Indy 500 de 2013, Tony Kanaan.

“Sim, espero que isso não aconteça”, disse Larson, campeão da NASCAR de 2021.

“Mas não tenho certeza de quem é que toma essa decisão. Tenho certeza de que há uma janela de tempo que quando chegar a um certo ponto eu terei que sair, porque a Coca-Cola 600 é a prioridade no fim de semana e buscar outro campeonato da NASCAR Cup Series é a prioridade.

“Sim, só espero que isso não aconteça. Tony Kanaan está lá como reserva, se algo assim acontecer, para me substituir. Mas sim, apenas rezo para que isso não aconteça.”

Kyle Larson, McLaren-Hendrick Chevrolet Photo by: Penske Entertainment

No entanto, há uma complicação, pois Kanaan, que já tem capacete e macacão prontos, não poderá fazer o treino de atualização se Larson continuar como participante.

Um representante da IndyCar compartilhou ao Motorsport.com que Kanaan entrar como piloto substituto após ‘x’ número de voltas caso Larson precise sair não é uma opção.

No entanto, um cenário que a categoria enfrentou recentemente foi apresentado como algo comparável.

Em 2021, Jack Harvey se feriu em um acidente no treino do Texas enquanto guiava pela Rahal Letterman Lanigan Racing. Apesar de ficar vários meses fora do carro, Santino Ferrucci apareceu com capacete na mão e foi aprovado para substituir Harvey após ser retirado da corrida. Ferrucci teve permissão para uma breve sessão especial para se aclimatar antes da corrida, antes de ser obrigado a largar do final do pelotão de 27 carros e antes de terminar em nono.

Em 2004, Jacque Lazier guiou um carro da AJ Foyt Racing por um dia antes da classificação, antes da equipe desistir. No entanto, Lazier se tornou o piloto substituto de Robby Gordon, que estava trabalhando na dobradinha da NASCAR, depois que a chuva atrasou o início da corrida no Indianapolis Motor Speedway. Gordon, pilotando por sua própria equipe na Indy 500, só conseguiu completar 27 voltas antes de passar para Lazier e partir para Charlotte.

Larson, o quinto piloto a tentar ‘a dobradinha’ junto com John Andretti, Kurt Busch, Gordon e Tony Stewart, ficará esperando o que a ‘Mãe Natureza’ decidir nos próximos dias.

Ferrari sente EFEITO HAMILTON, Red Bull RESPONDE à McLaren, Norris x Verstappen. Mick na F1? NASCAR

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!