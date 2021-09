A Indy anunciou neste fim de semana o calendário da temporada 2022, que será formado por 17 etapas, sendo cinco em ovais e apenas com uma rodada dupla, em Iowa. St. Petersburg abrirá o campeonato mais cedo no próximo ano, em fevereiro.

Após St. Pete, a Indy visitará o primeiro oval do ano, Texas, que passa a receber apenas uma prova em 2022 em vez de duas. Outra prova que deixa de ser dupla é Detroit.

Com o relaxamento das normas de trânsito por conta da Covid, a Indy planeja o retorno a Toronto, no Canadá em julho, antes da rodada dupla de Iowa, com duas provas no mesmo fim de semana.

Com Long Beach retornando à sua tradicional vaga em abril, Laguna Seca volta a ser a etapa que fecha a temporada, assim como foi em 2019.

Confira o calendário de 2022 da Indy:

Data Local 27 de fevereiro St. Petersburg (Rua) 20 de março Texas Motor Speedway (Oval) 10 de abril Long Beach (Rua) 01 de maio Barber Motorsports Park (Misto) 14 de maio Misto de Indianápolis 29 de maio 500 Milhas de Indianápolis 05 de junho Detroit (Rua) 12 de junho Road America (Misto) 03 de julho Mid-Ohio (Misto) 17 de julho Toronto (Rua) 23 de julho Iowa 1 (Oval) 24 de julho Iowa 2 (Oval) 30 de julho Misto de Indianápolis 07 de agosto Nashville (Rua) 20 de agosto Gateway (Oval) 04 de setembro Portland (Misto) 11 de setembro Laguna Seca (Misto)

