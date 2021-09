A McLaren considera expandir seu programa na Indy para o futuro, visando a adição de um terceiro carro para 2023 ou até mesmo já no próximo ano. E entre os candidatos para ocupar a vaga está um velho conhecido da marca britânica: Stoffel Vandoorne, que correu por duas temporadas com a equipe na Fórmula 1.

No fim de semana, foi confirmado que a Arrow continuará sendo a patrocinadora máster da equipe na Indy, além de parceira do programa da marca na F1. Essa renovação é chave para a expansão do programa na categoria americana, com a chegada do terceiro carro em tempo integral a partir de 2023, mas com uma possível estreia mais cedo.

"Assim que conseguirmos o terceiro carro, independente de quando for, não será no começo do próximo ano, aí manteremos o terceiro carro. Não seremos uma equipe que coloca o carro para depois tirar".

"Certamente teremos o terceiro carro em 2023, mas talvez tenhamos ele em algum ponto de 2022".

A equipe confirmou que Pato O'Ward e Felix Rosenqvist seguirão como pilotos na próxima temporada, e já está em busca do terceiro piloto. A McLaren já teve um carro extra para Juan Pablo Montoya nas 500 Milhas deste ano, enquanto outro ex-piloto da equipe na F1, Kevin Magnussen, substituiu Rosenqvist em Road America.

"Muitas coisas dependem do piloto", disse Brown. "Se não conseguirmos um piloto com capacidade de lutar pelo campeonato, não vamos simplesmente colocar um terceiro carro na pista. Quero alguém que possa estar aqui por cinco anos, mais ou menos, para ter essa oportunidade".

"Montoya fez um ótimo trabalho nas 500 Milhas, então gostaria de vê-lo de novo lá, mas quem quer que seja o terceiro piloto, quero que esteja conosco por cinco anos".

Quando questionado pelo Motorsport.com se Vandoorne, que atualmente corre pela Mercedes na Fórmula E e que estava em Laguna Seca no fim de semana, poderia ser esse piloto, Brown respondeu: "Stoffel está definitivamente sob consideração. Ele é um ótimo piloto".

Kevin Magnussen, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Art Fleischmann

