A pandemia de coronavírus modificou mais uma vez o calendário da Indy em 2020. Nesta segunda-feira, a categoria anunciou um novo calendário para a temporada deste ano, em que cancelou a rodada dupla de Detroit, que abriria o campeonato, após o adiamento das provas em Indianápolis em maio.

Com isso, o Texas deve ser o palco da abertura do campeonato, no dia 6 de junho.

Mas as mudanças não pararam por aí. Nos dias 17 e 18 de julho, Iowa terá rodada dupla, bem como Laguna Seca, nos dias 19 e 20 de setembro.

Outra novidade é o acréscimo de uma terceira corrida no Indianapolis Motor Speedway, no dia 3 de outubro, em seu circuito misto.

A etapa de St. Petersburg, que seria a primeira corrida do ano, ainda não tem data.

“Como resultado das atuais restrições de saúde pública, os responsáveis do GP determinaram que não era possível sediar o evento no final de maio, a fim de ajudar a proteger a saúde, a segurança e o bem-estar dos espectadores, parceiros, funcionários e participantes do evento no GP de Detroit”, disse a categoria em comunicado.

Bud Denker, presidente do GP de Detroit, disse: “O Grand Prix é um evento muito importante para o Belle Isle Park, a cidade de Detroit, a cidade de Windsor e todo o sudeste do Michigan. É certamente decepcionante que não ocorra este ano, mas a saúde e a segurança de todos no são sempre a nossa principal prioridade.”

“Examinamos todos os cenários possíveis para reagendar a corrida, mas todos eles seriam muito perturbadores para as centenas de eventos de outono que ocorrerão em Belle Isle. Alguns eventos, como casamentos, reuniões de família e festivais, foram agendados com um ano de antecedência e não seria correto alterar os planos de ninguém.”

"Estamos ansiosos para voltar em 2021, enquanto continuamos nossa missão de revitalizar o Belle Isle Park e fornecer um apoio significativo ao Belle Isle Conservancy, ajudando a injetar milhões de dólares em benefícios econômicos para nossas cidades e nossa região.”

Os titulares de bilhetes da corrida serão contatados em breve. O GP de Detroit de 2021 está marcado entre os dias 4 e 6 de junho de 2021.

O novo calendário

