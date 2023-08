Nesta sexta-feira (11) foi confirmado que Helio Castroneves não fará a temporada completa da Indycar em 2024. Em seu lugar, a Meyer Shank Racing (MSR) anunciou um acordo com Tom Blonqvist.

Apesar de não estar presente em grande parte da temporada, o brasileiro garantiu uma participação acionária na equipe, além de ser o terceiro piloto do time nas próximas duas edições das 500 Milhas de Indianápolis.

“Quero agradecer a Mike, Jim e a Liberty por me aceitarem como parte do grupo de proprietários”, disse Castroneves. “Ao longo da minha carreira, tive a sorte de me cercar de um grupo incrível de pessoas e esta jornada será meu próximo capítulo e mal posso esperar por isso. Não me interpretem mal, ainda tenho muito combustível para queimar por dentro em termos de direção e farei isso na Indy 500 enquanto continuo minha busca pelo 'Drive for Five'.

Helinho, hoje com 48 anos de idade, iniciou sua carreira em tempo integral na Indy ainda na antiga CART, em 1998, com a Bettenhausen Racing. Seu estrelato decolou depois de ingressar na Penske em 2000, quando sempre foi um candidato ao título e venceu dezenas de corridas e poles junto com três Indy 500. Um desvio para as corridas de carros esportivos com a Penske rendeu seu primeiro grande campeonato em 2020 na classe DPi da IMSA em um protótipo de fábrica da Acura, mas um retorno à Indy não foi oferecido.

A chance veio com a MSR em 2021, dando a primeira vitória da equipe na categoria no maior evento de todos e elevou Castroneves ao exclusivo clube quatro vezes vencedor da Indy 500. Seu status de tempo integral foi recuperado em 2022 ao lado do ex-piloto da Penske, Simon Pagenaud, terminando quatro vezes no top 10. No total, foram 31 vitórias, 50 poles e 94 pódios, além dos triunfos em Indianápolis.

