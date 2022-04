Carregar reprodutor de áudio

Helio Castroneves bateu durante testes no Indianapolis Motor Speedwa, nesta quarta-feira (20). Tetracampeão da mítica corrida, o brasileiro fez 10 voltas na sessão de duas horas. Ele estava em segundo lugar, atrás do Ed Carpenter, quando, ao sair para a pista, rodou na área de aquecimento que segue à saída dos boxes.

O carro girou sobre a grama na parte interna da curva 2 e atravessou a pista para fazer forte contato com o muro com o lado direito de seu carro.

O brasileiro acompanhou de perto a retirada e a chegada do que sobrou do carro e comentou

"A tristeza maior é que este é o carro que venceu no ano passado, tem alguns detalhes aqui que contam muito, então isso dói mais no coração do que no bolso. A máquina você pode consertar, nesse sentido é uma pena mesmo", comentou Helinho.

Ainda segundo o piloto, a equipe decidiu voltar para a sede, em Ohio, para focar na recuperação do equipamento. A Indy está averiguando o local do acidente de Castronevez, já que este foi um de três que aconteceram apenas hoje.

