A IndyCar anunciou mudanças no formato do fim de semana de classificação para a 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, expandindo a luta pela pole position.

O primeiro dia da classificação, no sábado dia 21 de maio, será realizado entre 12h e 17h50, horário local, quando cada participante terá uma tentativa garantida, além de múltiplas entradas até o fim da programação.

No fim do dia, estarão definidas as posições de 13º a 33º. Como as 500 Milhas limitam a participação na corrida a 33 participantes, caso o número de inscritos seja maior que 33, a sessão do sábado definirá apenas do 13º ao 30º.

Enquanto os 12 mais rápidos seguem vivos na disputa pela pole, os que ficarem abaixo da 30ª posição participarão do Bump Day, sessão que define as posições da 11ª e última fila do grid de largada, eliminando os piores classificados.

O segundo dia, no domingo dia 22, terá duas rodadas de classificação para definir as quatro primeiras filas do grid, tornando o sistema das 500 Milhas mais próximo das demais corridas da temporada da Indy. Caso o Bump Day seja confirmado, serão três sessões classificatórias.

Utilizando a ordem inversa das velocidades no primeiro dia, os 12 pilotos mais rápidos do sábado terão uma saída de quatro voltas a partir das 16h. Essa sessão fechará as posições das filas três e quatro, ou seja, de sétimo a 12º, determinando quais seis pilotos disputarão a pole.

A disputa pela pole começará às 17h10, determinando as duas primeiras filas. Cada participante terá uma tentativa, entrando na pista na ordem inversa da classificação do Top 12. O pole ganhará 100 mil dólares e 12 pontos no campeonato, com o segundo mais rápido recebendo 11 ponto e assim sucessivamente até o 12º receber 1.

"Temos um grid incrível para as 500 Milhas de Indianápolis deste ano", disse Jay Frye, presidente da IndyCar. "O momento é ideal para implementar um modo novo e dramático para expandir um dos finais de semana mais intensos de nosso calendário".

"Conquistar a pole position das 500 Milhas é um feito incrível e, com esse formato, será ainda mais desafiador".

Doug Boles, presidente do Indianápolis Motor Speedway, acrescentou: "O fim de semana da classificação para as 500 Milhas de Indianápolis é sempre especial. Esse formato dará aos nossos fãs ainda mais oportunidades para ver os pilotos da Indy competindo no maior palco do esporte".

"Enquanto vencer a corrida é uma das maiores honras do esporte a motor, ter a pole position é quase uma corrida dentro de uma corrida. Mal posso esperar para ver esse formato expandido".

No Brasil, a Indy tem cobertura da TV Cultura em TV aberta, ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming.

Entenda a classificação das 500 Milhas de Indianápolis 2022:

(Horário de Brasília)

Sábado, 21 de maio

10h - 11h30 – Treino livre para todos os carros

13h - 18h50 – Classificação - Sessão 1 (Todos os carros na pista / Define o grid entre as posições 13 e 33 / Se tivermos mais de 33 inscritos, define de 13 a 30)

Domingo, 22 de maio

12h30 - 13h30 – Treino livre para o Bump Day (Somente se tivermos mais de 33 inscritos)

13h30 - 15h – Treino livre para o Top 12 (que disputará a pole position)

15h - 16h – Bump Day (Se necessário, define a última fila do grid e elimina os piores classificados)

17h – Classificação - Sessão 2 (Top 12, determina os seis que avançam para a disputa da pole e as posições de 7 a 12 no grid)

18h10 – Fast Six (Disputa pela pole position, define as duas primeiras filas no grid)

