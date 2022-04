Carregar reprodutor de áudio

Bicampeão da IndyCar, o norte-americano Josef Newgarden foi o grande vencedor do tradicional GP de Long Beach, disputado neste domingo no estado da Califórnia. O piloto da Penske chegou à frente do francês Romain Grosjean, da Andretti, para triunfar na famosa corrida de rua da categoria.

A terceira posição ficou com Álex Palou, vencedor da última temporada e representante da Chip Ganassi. Depois, quem apareceu foi o veterano Will Power, competidor da Penske. O top 5 foi completado pelo mexicano Pato O'Ward, da McLaren.

Destaque pela pole position no sábado e pela liderança na primeira parte da prova deste domingo, o norte-americano Colton Herta, da Andretti, acabou batendo e abandonou, causando uma das várias bandeiras amarelas da disputa em Long Beach.

O brasileiro Hélio Castroneves, da Meyer Shank Racing, terminou em nono, conseguindo uma boa corrida de recuperação após largar em 14º. Veja o resultado completo do GP de Long Beach na tabela abaixo:

P Nº Piloto Voltas completadas Diferença Gap Pits Voltas lideradas Motor Equipe 1 2 Josef Newgarden 85 LAP 85 2 32 Chevy Penske 2 28 Romain Grosjean 85 1.2869 1.2869 2 Honda Andretti 3 10 Alex Palou 85 1.7594 0.4725 2 22 Honda Chip Ganassi 4 12 Will Power 85 2.9654 1.2060 2 2 Chevy Penske 5 5 Pato O'Ward 85 3.7122 0.7468 2 Chevy Arrow McLaren 6 9 Scott Dixon 85 5.0605 1.3483 2 Honda Chip Ganassi 7 15 Graham Rahal 85 5.3931 0.3326 2 Honda Rahal Letterman Lanigan 8 27 Alexander Rossi 85 7.3084 1.9153 2 Honda Andretti 9 06 Helio Castroneves 85 8.9521 1.6437 2 Honda Meyer Shank Racing 10 14 Kyle Kirkwood 85 12.8631 3.9110 2 Chevy AJ Foyt 11 7 Felix Rosenqvist 85 14.2930 1.4299 2 Chevy Arrow McLaren 12 20 Conor Daly 85 15.2177 0.9247 2 Chevy Ed Carpenter Racing 13 21 Rinus VeeKay 85 16.2460 1.0283 3 Chevy Ed Carpenter Racing 14 3 Scott McLaughlin 85 17.9291 1.6831 3 Chevy Penske 15 45 Jack Harvey 85 18.7807 0.8516 2 Honda Rahal Letterman Lanigan 16 11 Tatiana Calderon 84 1 LAPS 1 LAPS 3 Chevy AJ Foyt 17 51 Takuma Sato 83 9.9385 0.5578 2 Honda Dale Coyne 18 30 Christian Lundgaard 83 2 LAPS 81.4317 3 Honda Rahal Letterman Lanigan 19 60 Simon Pagenaud 81 4 LAPS 2 LAPS 3 Honda Meyer Shank Racing 20 48 Jimmie Johnson 73 Acidente 1 LAPS 3 Honda Chip Ganassi 21 18 David Malukas 72 Acidente 67.2604 4 Honda Dale Coyne 22 8 Marcus Ericsson 66 Acidente 0.3937 2 Honda Chip Ganassi 23 26 Colton Herta 55 Acidente 1 LAPS 1 28 Honda Andretti 24 77 Callum Ilott 55 Acidente 35.7264 4 Chevy Juncos Hollinger 25 29 Devlin DeFrancesco 35 Acidente 1 LAPS 4 1 Honda Andretti 26 4 Dalton Kellett 5 Acidente 2.0461 Chevy AJ Foyt

