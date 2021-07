Helio Castroneves nunca escondeu o desejo de retornar à Indy em temporada completa, principalmente após a quarta vitória da carreira nas 500 Milhas de Indianápolis em 2021. Após a conquista, ele sempre deixou claro esta vontade e no trabalho de convencimento de que um acordo com a Meyer Shank acontecesse para que ele pudesse brigar pelo título da categoria.

Nesta quinta-feira (22) a Meyer Shank Racing divulgou que o sonho de Helinho se tornava realidade, ao anunciar que o brasileiro fará a temporada completa de 2022. Além disso, esta será a chance do quinto anel de vencedor da Indy 500, um feito inédito para o esporte nos EUA.

O tweet acima também informa que Jack Harvey não estará com o time em 2022. Segundo a Racer.com, o britânico estava para assinar uma renovação de contrato, mas os mandatários da equipe mudaram de ideia pouco antes da assinatura.

“Estou emocionado por ter a chance de lutar pela quinta vitória em Indianápolis, e muito animado para lutar pelo campeonato da Indy novamente com uma temporada completa no próximo ano com a Meyer Shank Racing,” disse Castroneves. “Mike e Jim desenvolveram alguns patrocínios incríveis com a AutoNation e SiriusXM, e ter esse suporte é fundamental. Tenho sentido muitas saudades das corridas da Indy. Portanto, mal posso esperar para começar o próximo ano com algumas corridas fortes para terminar esta temporada.”

