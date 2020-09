Indy: Castroneves substitui Oliver Askew em misto de Indianápolis

Após o fim de semana de Mid-Ohio, Oliver Askew se queixou de problemas com equilíbrio e coordenação, sintomas de concussão, e começou a realizar alguns exames com a equipe médica da Indy. Nesta quinta-feira, a McLaren divulgou que o piloto não correrá na rodada dupla do misto de Indianápolis, que será realizada nos dias 2 e 3 de outubro.

Em seu lugar, Helio Castroneves foi convidado. O brasileiro, que não compete em tempo integral na Indy desde 2017, voltará a Indianápolis, já que correu as 500 Milhas neste ano, terminando na 11ª posição.

“Esta foi uma decisão incrivelmente difícil, mas tenho que seguir o conselho da equipe médica da Indy e meus médicos. Minha prioridade agora é focar na minha saúde ”, disse Askew. “Apesar de não estar no carro, estarei no Indianápolis Motor Speedway, dando toda a visão e apoio à Arrow McLaren SP que eu puder.”

“O bem-estar de Oliver, dos membros de nossa equipe e de outros competidores é fundamental”, disse Sam Schmidt, coproprietário da Arrow McLaren SP. “Portanto, apoiamos Oliver e a decisão da Indy. Retirar-se para se concentrar em sua saúde e recuperação é a coisa certa a fazer.”

Téo José revela papo com Silvio Santos que causou redução da cobertura da Indy

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?