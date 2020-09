Indy anuncia corrida de rua em Nashville em agosto de 2021

O calendário da Indy ganhou uma novidade para a temporada de 2021. O GP da Cidade da Música será uma corrida de rua no centro de Nashville, no estado do Tennessee, entre 6 e 8 de agosto em 2021, utilizando uma pista de aproximadamente 3,5 quilômetros que apresenta uma passagem de água única.

O Nissan Stadium, casa do time da NFL Tennessee Titans, servirá como paddock para o evento e, no curso da pista de 11 curvas, os carros correrão pela Ponte do Memorial dos Veteranos Coreanos até o centro de Nashville e vice-versa.

Este será o primeiro novo circuito de rua adicionado ao calendário da Indy desde 2013 e foi projetado pelo renomado especialista em pistas Tony Cotman, da NZR Consulting.

Mark Miles, presidente e CEO da Penske Entertainment Corp. da IndyCar, declarou: “O GP da Cidade da Música será uma experiência única da NTT IndyCar Series ancorada no coração do emocionante corredor do centro de Nashville”.

“Nashville é uma cidade de classe mundial e capital global do entretenimento que oferece uma plataforma excepcional para nossa série. De equipes esportivas profissionais e melhores apresentações de música ao vivo a uma cena gastronômica e cultural em expansão, é o lar perfeito para um evento de corrida desta magnitude”.

“Os festivais de rua urbanos se tornaram uma grande parte do nosso DNA na IndyCar e este festival de três dias destacará tudo que Nashville e o esporte têm a oferecer, proporcionando aos viajantes internacionais, entusiastas de corridas e caçadores de emoção locais uma experiência única”.

Butch Spyridon, presidente e CEO da Nashville Convention & Visitors Corporation, disse: “Desde as finais da NHL Stanley Cup em 2017 ao Draft da NFL de 2019, Nashville sabe como hospedar eventos esportivos de todos os tipos enquanto os transforma em uma festa”.

"O GP da Cidade da Música ressalta porque Nashville foi eleita a Melhor Cidade do Esporte em 2019, e estamos ansiosos para o marketing nacional e internacional que isso trará para a cidade”.

O prefeito de Nashville, John Cooper, acrescentou: “Nashville é um lugar especial, e o anúncio do GP da Cidade da Música realmente marca um grande passo à frente para nossa comunidade, enquanto olhamos para o futuro e um retorno de nossa cena de entretenimento próspera e única”.

“Este anúncio não poderia ter vindo em melhor hora. O evento representa um enorme investimento privado na cidade e um catalisador para a nossa recuperação econômica”.

VÍDEO: Entenda como quebras da Honda deixam Verstappen tenso na Red Bull

PODCAST: Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1