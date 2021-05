Indy: Confira novo carro de Pietro Fittipaldi para Indy 500

As 500 Milhas de Indianápolis começaram nesta terça-feira (18) com os treinos livres da categoria para a lendária prova, que está marcada para o dia 30 de maio. Pietro Fittipaldi disputará a corrida com a Dale Coyne e apresentou a nova pintura de seu carro em Indianápolis, que recebeu o início das atividades oficiais.

“Foi muito legal já utilizar a nova pintura do carro e do macacão. Está tudo muito bonito e vamos poder acelerar com estilo em busca de um bom lugar no grid neste final de semana”, diz Pietro, que disputará sua primeira Indy 500 em 2021.

Após conquistar um top-15 no Texas em sua estreia na temporada 2021 da Indy, Pietro já entrou na pista na última terça-feira para os primeiros treinos e falou sobre a competitividade dos tempos no oval mais famoso do mundo.

“Estou muito empolgado para correr na Indy500. É uma prova histórica, com tanta história de conquistas para o Brasil e espero fazer parte desta trajetória de sucesso. E o legal que o formato da prova é todo diferente também, com treinos já nesta semana”, disse Pietro, que também atua em 2021 como piloto reserva da Haas na F1.

Pietro já disputou seis provas da Indy na temporada de 2018 e agora retorna ao grid da categoria para correr nos circuitos ovais, como Texas, Indy500 e Gateway. O brasileiro guiou na temporada completa da DTM em 2019, ano em que já fazia parte do time de desenvolvimento da Haas na F1, equipe na qual substituiria Grosjean no grid da F1 no ano seguinte em duas provas.

Ao longo desta semana em Indianápolis, serão três sessões diferentes de treinos classificatórios para definir o grid de largada. O primeiro será no sábado (22) e revelará as posições de largada do 10º ao 30º colocado, enquanto o Bump Day será no domingo (23) e define as três últimas vagas da prova.

“Será uma semana intensa, com muitos treinos livres e os classificatórios. Tenho certeza de que estaremos preparados para conquistar uma boa posição de largada e vou trabalhar muito para chegar no Fast 9, que são os nove pilotos que chegam à última sessão de classificatório para disputar a pole. Vamos trabalhar no melhor acerto do carro e já conseguimos testar várias coisas na pista ontem, estou muito animado para o restante da semana”, comentou.

Os treinos livres da Indy500 começaram nesta terça-feira (18) e o primeiro classificatório será apenas no sábado (22), das 13h00 às 19h00 (horário de Brasília). O Bump Day, que será a segunda sessão de classificação, acontece no domingo (23) a partir das 14h00 e o Fast 9 terá início às 15h30 no mesmo dia.

As 500 Milhas de Indianápolis serão realizadas na semana seguinte, no dia 30 de maio.

