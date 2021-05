Indy: Confira a programação das 500 Milhas de Indianápolis

Como manda a tradição, maio é o mês de uma das provas mais importantes do mundo do esporte a motor: as 500 Milhas de Indianápolis. A 105ª edição do evento, que faz parte do calendário da Indy, será realizada no dia 30 de maio e promete grandes emoções.

Em 2021, o evento não contará com a presença de Fernando Alonso, como foi em 2017, 2019 e 2020, com o espanhol buscando completar a Tríplice Coroa do Automobilismo. Mas o grid, com 35 carros confirmados para 33 vagas, traz três brasileiros: Hélio Castroneves, Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi.

A ação no mítico oval de Indianápolis começou nesta terça, 18 de maio, com as três primeiras sessões de treinos livres. Durante a semana acontecerão mais treinos, antes da primeira hora da verdade: no sábado 22 e no domingo 23, serão realizadas as classificações, onde 35 viram 33.

Vale lembrar que a classificação do dia 22 define quem são os nove classificados para o Fast Nine, e poderão disputar a pole position, os cinco carros que disputarão as três últimas posições do grid (Last Chance), além dos classificados entre 10º e 30º para a corrida.

A responsável pelas transmissões da Indy na TV brasileira em 2021 é a TV Cultura, mas a emissora não confirmou quais sessões transmitirá ao vivo além da corrida.

Dia Sessão Horário (Brasília) 18 de maio Treino Livre 1 - Veteranos em Ovais 11h - 13h 18 de maio Treino Livre 1 - Novatos 13h - 15h 18 de maio Treino Livre 2 (Todos) 16h - 19h 19 de maio Treino Livre 3 (Todos) 13h - 19h 20 de maio Treino Livre 4 (Todos) 13h - 19h 21 de maio Treino Livre 5 (Fast Friday) 13h - 19h 22 de maio Treino Livre 6 (Grupo 1) 10h30 - 11h 22 de maio Treino Livre 6 (Grupo 2) 11h - 11h30 22 de maio Classificação 13h - 19h 23 de maio Treino Livre 7 (Last Chance) 12h - 12h30 23 de maio Treino Livre 7 (Fast Nine) 12h30 - 13h 23 de maio Classificação - Last Chance 14h - 15h30 23 de maio Classificação - Fast Nine 15h30 - 17h 23 de maio Treino Livre 8 (Todos) 18h - 20h 28 de maio Treino Livre Final (Carb Day) 12h - 14h 30 de maio 500 Milhas de Indianápolis (Largada) 13h45

Número Piloto Equipe Motor 1 1 JR Hildebrand A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 2 2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 3 3 Scott McLaughlin (R*) Team Penske Chevrolet 4 4 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 5 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 6 06 Helio Castroneves (W*) Meyer Shank Racing Honda 7 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 8 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 9 9 Scott Dixon (W*) Chip Ganassi Racing Honda 10 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 11 11 Charlie Kimball A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 12 12 Will Power (W*) Team Penske Chevrolet 13 14 Sebastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 14 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 15 16 Simon De Silvestro Paretta Autosport Chevrolet 16 18 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 17 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 18 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 19 22 Simon Pagenaud (W*) Team Penske Chevrolet 20 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 21 25 Stefan Wilson Andretti Autosport Honda 22 26 Colton Herta Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda 23 27 Alexander Rossi (W*) Andretti Autosport Honda 24 28 Ryan Hunter-Reay (W*) Andretti Autosport Honda 25 29 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport Honda 26 30 Takuma Sato (W*) Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 27 45 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 28 47 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 29 48 Tony Kanaan (W*) Chip Ganassi Racing Honda 30 51 Pietro Fittipaldi (R*) Dale Coyne Racing/RWR Honda 31 59 Max Chilton Carlin Chevrolet 32 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 33 75 RC Enerson (R*) Top Gun Racing Chevrolet 34 86 Juan Pablo Montoya (W*) Arrow McLaren SP Chevrolet 35 98 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian Honda

R*: estreante

W*: ganhador

