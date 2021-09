Indy: Grosjean bate pace car antes de primeiro TL de Laguna Seca

Romain Grosjean foi o centro das atenções antes do primeiro treino livre da IndyCar na última sexta-feira (17), não por alguma volta espetacular ou acrobacia, mas por ter batido o pace car do fim de semana na entrada do pit lane.

O veículo, um Honda Civic Type R, é pilotado por companheiro de equipes que utilizam os chassis da Honda em ação que a montadora responsável pelo pace car o exibe. Ontem foi a vez do francês e Ed Jones, que fazem parte da Dale Coyne.

"Tudo estava indo bem até virem ao pitlane. Romain disse que o pedal estava duro e o carro não diminuía. Ele bateu com força o suficiente para disparar os airbags, mas ficaram bem”, disse Dan Layton, da Honda, à mídia Indy Star.

O incidente não impedirá a dupla de participar da próxima corrida da Indy, neste fim de semana, no mítico circuito de Laguna Seca. Esta será a penúltima rodada do campeonato de 2021.

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: