Colton Herta foi o mais rápido em Laguna Seca e garantiu a pole position do GP de Monterrey da Indy. O americano terminou à frente no Fast 6 do treino classificatório deste sábado (18), à frente de Alexander Rossi e Will Power, e larga da ponta pela terceira vez em 2021.

Dos postulantes ao título da temporada, Alex Palou e Pato O'Ward passaram para a parte final da qualificação e terminaram em quarto e sexto, respectivamente, já Josef Newgarden foi eliminado ainda no Q1. O brasileiro Helio Castroneves também não avançou para o Q2.

Q1

O Grupo 1, que abriu a sessão classificatória, terminou com a liderança de Herta, que nem precisou de muitas voltas para garantir o primeiro posto. Graham Rahal ficou a apenas 89 milésimos dele e O'Ward fechou o top 3.

Marcus Ericsson, Simon Pagenaud e Scott Dixon foram os últimos a passar para o Q2, com o neozelandês eliminando Romain Grosjean por cerca de apenas dois milésimos.

Classificação do Grupo 1

O segundo grupo, que contou com Castroneves, foi à pista logo em seguida. Oliver Askew foi o mais rápido, seguido de Alexander Rossi e Max Chilton. O líder do campeonato, Palou, não ficou fora do Q2 por pouco. Ele cravou a sexta colocação e teve que torcer para os rivais terminarem suas voltas acima de seu tempo.

Power e James Hinchcliffe foram os outros dois classificados, enquanto Helio ficou com o 11º tempo e de fora das próximas etapas da qualificação.

Classificação do Grupo 2

Q2

Askew liderou os primeiros minutos da segunda parte ao marcar 1:11.680 e tinha larga vantagem sobre o tempo do segundo colocado até então, Rossi, que fez 1:12.131.

No entanto, todos os pilotos, com exceção de Hinchcliffe e Rahal, melhoraram suas voltas. Herta superou os rivais com 1:10.584, cerca de dois décimos à frente de Power e Palou, segundo e terceiro colocados. Askew ficou com o quarto posto.

Rossi e O'Ward completaram os classificados ao Fast 6. Ericsson, Dixon, Pagenaud, Chilton, Hinchcliffe e Rahal foram eliminados.

Classificação do Q2

Fast 6

Rossi liderou os primeiros momentos da última parte do treino, seguido de perto por Power e Herta. Os rivais revezavam posições no top 3 e protagonizavam boa disputa pela pole position.

Restando cerca de um minuto, O'Ward escapou e causou uma bandeira amarela, mas conseguiu retornar e teve que se contentar com o sexto lugar.

Em sua última tentativa, Herta superou o compatriota e cravou a primeira colocação com um tempo de 1:10.799. Será a terceira vez em 2021 que ele sai do posto mais alto do grid.

Classificação do Fast 6

