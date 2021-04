Colton Herta liderou de ponta a ponta e venceu a corrida em St.Petersburg da Indy neste domingo (25). O piloto da Andretti seguiu de forma absoluta abrindo vantagem sobre os rivais após largar em primeiro e triunfou na segunda etapa da temporada de 2021 da categoria norte-americana de monopostos. Com a vitória, Herta garante a quarta vitória da carreira na Indy.

A segunda colocação ficou com Josef Newgarden, da Penske. O atual campeão da prova, que havia largado em terceiro, superou o britânico Jack Harvey na volta 31, se colocou em segundo e manteve a posição até o fim da corrida. Newgarden, de macios, atacou Herta nos estágios finais da corrida, que calçava pneus duros, mas o piloto da Andretti conseguiu 'segurar' o concorrente e defender o primeiro lugar.

Quem completou o pódio foi Simon Pagenaud, francês da Penske. Ele ficou à frente de Harvey, que largou na segunda posição depois de ser batido por Herta no treino classificatório no último sábado por um quarto de segundo.

Outro destaque da corrida deste fim de semana na Flórida foi Alexander Rossi. O piloto da Andretti largou na 11ª posição, escalou o pelotão por dentro e se colocou em oitavo nos estágios iniciais da prova, mas terminou em 21º depois de ter a corrida comprometida na volta 38 após chocar com Graham Rahal.

Um destaque negativo foi Jimmie Johnson, da Chip Ganassi, que largou da 23ª posição, caiu para a última colocação nos estágios iniciais da corrida e ficou com o 22º lugar depois de rodada na volta 74.

Um contato entre Sébastien Bourdais com Josef Newgarden no inicio da prova resultou em danos na dianteira do carro do piloto francês, que ficou com a 10ª posição.

O ex-piloto de Fórmula 1, Romain Grosjean, que saiu da 18ª posição, atrás de Felix Rosenqvist, superou o piloto sueco e subiu para 17ª posição. O francês escalou o pelotão para terminar na 13ª posição.

Veja os resultados da corrida em St.Petersburg

