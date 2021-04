Pietro Fittipaldi correrá em todas as quatro corridas nos ovais na Indy em 2021 e, portanto, será forçado a se ausentar nas 24 Horas de Le Mans.

O plano original era que ele corresse em Le Mans com a G-Drive, bem como corridas ovais pela Dale Coyne Racing.

No entanto, quando Le Mans foi adiada de sua data tradicional de meados de junho para 21-22 de agosto, Fittipaldi foi forçado a escolher entre compartilhar o LMP2 Aurus (ORECA) Gibson da G-Drive com Rui Andrade e John Falb, e competir na em Gateway.

Neste fim de semana, na rodada dupla do Texas Motor Speedway, Fittipaldi fará sua primeira largada na IndyCar em mais de dois anos, quando assumir o controle do carro #51, na mesma vaga ocupada por Romain Grosjean. No próximo mês, ele participará da 105ª edição das 500 milhas de Indianápolis.

“Estou com uma grande expectativa para as minhas primeiras corridas da temporada na Indy”, disse Pietro. “Será um final de semana longo, com duas provas e estamos bem empolgados para começar a acelerar logo e conseguir o melhor resultado possível”.

“É sempre muito importante ter uma boa preparação para as provas ovais, são corridas longas e é necessária muita concentração. Qualquer erro pode fazer com que você abandone, então é muito importante ter um físico bom e estar muito concentrado. Acho que minha experiência no endurance pode ajudar e vamos com tudo para começar a temporada bem no Texas”, completou Pietro.

A presença de Fittipaldi em Gateway aumenta a possibilidade da Coyne ter três carros lá, com Ed Jones no carro da Vasser Sullivan, e dois carros em parceria com a Rick Ware Racing para Fittipaldi e Grosjean.

Embora o ex-piloto da F1 Grosjean tenha dito que não correria em ovais este ano, ele admitiu que está intrigado com as corridas neste tipo de traçado, e Coyne confirmou ao Motorsport.com que o francês de 35 anos está discutindo a possibilidade.

A DCR tem três inscrições na Indy 500, para Jones, Fittipaldi e Cody Ware, que completou seu Programa de Orientação de Rookies no início deste mês. No entanto, Ware ainda está buscando mais patrocínios para selar a vaga.

TELEMETRIA: GP de Portugal, Canadá por Turquia e corridas aos sábados com Rico Penteado

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

Your browser does not support the audio element.