A Indy realizou neste sábado a primeira parte do classificatório das 500 Milhas de Indianápolis, que será realizada no dia 29 de maio. A sessão de hoje definiu as posições de 13ª a 33ª e última colocação no grid.

Rinus Veekay conseguiu a média de 232.655mph em quatro voltas, a terceira mais rápida da história do evento. Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, Alex Palou vieram na sequência.

Tony Kanaan conseguiu uma média de 232.625 e ficou com a quinta colocação, podendo brigar pela pole position no domingo.

Já Helio Castroneves não teve a mesma sorte e fez apenas a 27ª melhor média em quatro voltas em sua tentativa, com 229.630.

Jimmie Johnson, Ed Carpenter, Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Scott Dixon, Will Power e Takuma Sato completaram o top 12, que definirão neste domingo as posições de 7º a 12º e mais tarde entra em cena o Fast 6, com a definição das três primeiras filas, trazendo também, obviamente, o pole position.

A definição começa às 17h, com o seis primeiros brigando pela pole às 18h10, horário de Brasília.

Resultados do 13º ao 33º

Posição Piloto Média (mph) 13 David Malukas 231.607 14 Josef Newgarden 231.580 15 Santino Ferrucci 231.508 16 Simon Pagenaud 231.275 17 JR Hildebrand 231.112 18 Conor Daly 230.999 19 Callum Ilott 230.961 20 Alexander Rossi 230.812 21 Graham Rahal 230.766 22 Sage Karam 230.464 23 Marco Andretti 230.345 24 Devlin DeFrancesco 230.326 25 Colton Herta 230.235 26 Scott McLaughlin 230.154 27 Helio Castroneves 229.630 28 Kyle Kirkwood 229.406 29 Dalton Kellett 228.916 30 Juan Pablo Montoya 228.622 31 Christian Lundgaard 227.053 32 Jack Harvey 226.851 33 Stefan Wilson sem tempo

Top 12

Posição Piloto Média (mph) 1 Rinus VeeKay 233.655 2 Pato O'Ward 233.037 3 Felix Rosenqvist 232.775 4 Alex Palou 232.774 5 Tony Kanaan 232.625 6 Jimmie Johnson 232.398 7 Ed Carpenter 232.397 8 Marcus Ericsson 232.275 9 Romain Grosjean 232.201 10 Scott Dixon 232.151 11 Will Power 231.842 12 Takuma Sato 231.708

