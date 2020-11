Indy: Kanaan garante volta à Ganassi para ovais nos próximos dois anos

Tony Kanaan pretendia fazer de 2020 a sua “última volta”, como chamou sua última temporada na Indy, fazendo apenas corridas em ovais pela AJ Foyt Racing. Mas, a pandemia de Covid-19 chegou e a categoria teve que se adequar à situação, limitando a presença de público nos autódromos.

O piloto baiano resolveu repetir o que fez esse ano, pretendendo dar a oportunidade de seus fãs comparecerem e, após negociações com patrocinadores e equipes da Indy, nesta segunda-feira (23) foi anunciado oficialmente que Tony estará ao no carro que Jimmie Johnson fará sua estreia na categoria. Mas o brasileiro estará apenas nos ovais, garantindo a turnê de despedida em dois anos, período do acordo com a Chip Ganassi Racing.

A oportunidade de dois anos de formar par com Johnson leva Kanaan de volta à Ganassi, onde correu de 2014 a 2017 e conquistou sua 17ª e última vitória. Kanaan vai competir em 2021 na rodada dupla do Texas, em Gateway e na Indy 500.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do brasileiro.

