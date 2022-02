Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a Indy definiu o grid de largada da primeira etapa da temporada 2022, o tradicional GP de St. Petersburg. Em uma ótima disputa na fase final da classificação, a pole position ficou com Scott McLaughlin, que surpreendeu após o fim da regressiva para superar o companheiro de Penske Will Power.

O atual campeão, Álex Palou, sai da décima posição após ser eliminado no Q2, enquanto o representante brasileiro no grid, Helinho Castroneves, caiu ainda no Q1, largando apenas em 17º na prova deste domingo.

Q1 - Grupo 1

Participaram desse primeiro grupo da classificação: Helinho Castroneves, Colton Herta, Graham Rahal, Rinus VeeKay, Scott Dixon, Tatiana Calderón, Kyle Kirkwood, Josef Newgarden, Alexander Rossi, Christian Lundgaard, Callum Ilott, Felix Rosenqvist e Jack Harvey.

A sessão foi bastante movimentada, com várias trocas de liderança especialmente nos minutos finais, mas foi Herta quem colocou a Andretti na ponta, com 59s466. Além do americano, que tem a promessa de correr na F1 caso a equipe de Michael Andretti seja aprovada pela FIA, passaram para o Q2: Rahal, VeeKay, Dixon, Kirkwood e Newgarden. Castroneves foi o nono, com 01min00s662.

Os pilotos eliminados do Grupo 1 ocupam as posições ímpares do grid de largada a partir da 13ª posição de Rossi. Com isso, Castroneves sai em 17º no domingo.

Indy St. Petersburg - Q1 Grupo 1

Q1 - Grupo 2

Participaram desse segundo grupo da classificação: o campeão Álex Palou, Will Power, Scott McLaughlin, Romain Grosjean, Simon Pagenaud, Marcus Ericsson, Dalton Kellett, Pato O'Ward, David Malukas, Devlin DeFrancesco, Conor Daly, Takuma Sato e Jimmie Johnson.

Antes do início da regressiva, a transmissão exibiu uma entrevista com Grosjean, se defendendo após a batida com Sato durante os treinos livres, veja a imagem abaixo. Grosjean explicou que faltou um trabalho dos fiscais para avisar os carros lentos à frente, revelando ainda que o acidente lhe causou dores na mão.

Em uma sessão com o tráfego influenciando na reta final, Power foi o mais rápido, fazendo 59s392, superando McLaughlin por quase dois décimos. Completaram os seis classificados para o Q2: Grosjean, Pagenaud, Ericsson e o campeão Palou, que garantiu sua vaga por meio décimo de vantagem sobre o sétimo colocado, Kellett.

Os pilotos eliminados do Grupo 2 ocupam as posições pares do grid de largada a partir da 14ª posição de Kellett.

Indy St. Petersburg - Q1 Grupo 2

Q2

Participaram da disputa do Q2, em busca das seis vagas na luta pela pole position: Will Power, Colton Herta, Graham Rahal, Rinus VeeKay, Scott Dixon, Josef Newgarden, Scott McLaughlin, Romain Grosjean, Simon Pagenaud, Marcus Ericsson, o campeão Álex Palou e o novato Kyle Kirkwood.

No final, Power seguiu na ponta, melhorando a marca feita no Q1, baixando seu tempo para 59s346, superando Herta por meio décimo. Completaram os seis classificados para o Fast Six e a disputa da pole: McLaughlin, Grosjean, Pagenaud e VeeKay.

Dixon abre a segunda metade da classificação, conquistando a sétima posição no grid de largada do domingo, tendo ao seu lado na quarta fila Ericsson. Newgarden e o campeão Palou saem em nono e décimo, enquanto Rahal e Kirkwood ficam na sexta fila.

Indy St. Petersburg - Q2

Fast Six

Will Power, Colton Herta, Romain Grosjean, Scott McLaughlin, Simon Pagenaud e Rinus VeeKay voltaram à pista pela terceira vez para a última fase da classificação: a disputa pela pole do GP de St. Petersburg.

Scott MacLaughlin surpreendeu nos segundos finais para quebrar a hegemonia de poles positions de Will Power em St. Pete e garantir a primeira posição para a corrida do domingo ao marcar 59s482, superando o companheiro de Penske por pouco mais de um décimo. Colton Herta e Rinus VeeKay formam a segunda fila e Romain Grosejan e Simon Pagenaud fecham a lista dos que disputaram o Fast Six.

O grid da Indy volta à pista de St. Petersburg no domingo para a etapa de abertura da temporada 2022. O início das transmissões está marcado para 14h, horário de Brasília, com transmissão em TV Aberta pela TV Cultura, TV Fechada na ESPN 4 e no streaming pelo Star+.

