Indy: Newgarden conquista pole position em Road America

Josef Newgarden não deu chance aos rivais no treino classificatório do fim de semana em Road America da Indy. O piloto da Penske foi o mais rápido e garantiu a pole para a 9ª etapa da temporada de 2021. Colton Herta, da Andretti, ficou com a segunda posição, seguido de Jack Harvey, da Michael Shank.

Com tempo de 1min46s823, Will Power é o quarto colocado e o vice-líder do campeonato Álex Palou fecha os cinco primeiros. O carro de Palou será o melhor colocado da Chip Ganassi no grid de largada, à frente de Simon Pagenaud, da Penske.

Herta foi o primeiro piloto a ficar abaixo de 1min47s, enquanto as equipes debatiam se deveriam utilizar os pneus vermelhos usados, ​​que estavam se degradando rapidamente, ou se usariam os pneus primários, que eram capazes de dar três voltas rápidas.

Apenas Newgarden e o engenheiro Gavin Ward tiveram a coragem e se mantiveram nos primários, e a recompensa dessa estratégia foi a pole sobre o piloto da Andretti Colton Herta. Newgarden, que cravou a melhor volta com tempo de 1min46s0186, admitiu que se surpreendeu por ninguém mais ter feito o mesmo.

O líder do campeonato Pato O'Ward largará da décima posição, enquanto o ex-piloto da Haas na Fórmula 1 Romain Grosjean ficou com o sétimo lugar.

Já o estreante na Indy, Kevin Magnussen conseguiu apenas o 21º lugar do grid de largada.

Veja resultados do Q3:

Veja os resultados do Fast 12:

URGENTE! Regi Leme passa mal e deixa transmissão da Band ao vivo; entenda o que aconteceu!

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.