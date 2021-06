McLaren anuncia estreia de Magnussen na Indy neste fim de semana

A McLaren anunciou na quarta-feira (16) que Kevin Magnussen substituirá Felix Rosenqvist em Road America neste final de semana na Indy.

O piloto dinamarquês, que no último fim de semana conquistou sua primeira vitória no IMSA junto à Chip Ganassi em Detroit com Renger van der Zande, irá substituir Felix Rosenqvist, que ainda não teve autorização dos médicos da Indy para retornar.

Rosenqvist sofreu uma forte batida a Corrida 1 do GP de Detroit no último sábado (12) e permaneceu no hospital durante a noite. A equipe, portanto, teve que chamar às pressas o campeão das Indy Lights de 2019 Oliver Askew para substituí-lo na prova de domingo.

No entanto, na noite passada foi revelado que Askew pilotaria o #21 Ed Carpenter neste fim de semana em Road America, já que seu piloto regular Rinus VeeKay quebrou a clavícula após sofrer um acidente em uma trilha de bicicleta.

Em anuncio feito na manhã de quarta-feira (16), a McLaren disse que “após uma avaliação da Indy Medical Team, Felix Rosenqvist não foi autorizado a correr no REV Group Grand Prix deste fim de semana em Road America. Felix continuará sendo apoiado pela equipe enquanto progride em sua recuperação."

“Felix será substituído por Kevin Magnussen, que fará a sua estreia na Indy."

“Magnussen fez 19 largadas para a equipe McLaren de Fórmula 1 em 2014, incluindo um segundo melhor resultado da carreira no GP da Austrália naquele ano."

“Mais atualizações sobre o status de Felix serão compartilhadas no momento oportuno", concluiu.

